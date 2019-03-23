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Mustafa Sandal’dan Aspen’e özel şarkı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.03.2019 15:34 | Son Güncelleme

Nisan ayında Amerika’nın Aspen kentinde düzenlenecek Senkronize Kayağı Dünya Şampiyonası için Palandöken’de kampa giren Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımında bulunan Mustafa Sandal milli takım için özel bir şarkı yaptığını duyurdu.17 yıl sonra kurulan Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımı, 11 Nisan’da Amerika’nın Aspen şehrinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na katılmak için Palandöken’de kampa girdi.

Mustafa Sandal’dan Aspen’e özel şarkı

Nisan ayında Amerika’nın Aspen kentinde düzenlenecek Senkronize Kayağı Dünya Şampiyonası için Palandöken’de kampa giren Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımında bulunan Mustafa Sandal milli takım için özel bir şarkı yaptığını duyurdu.
17 yıl sonra kurulan Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımı, 11 Nisan’da Amerika’nın Aspen şehrinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na katılmak için Palandöken’de kampa girdi. Palandöken’de bir otel pistinde gece gündüz antrenman yapan Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımın kadrosu; Ender Alkoçlar, Cem Hakko, Üstün Özbey, Doruk Kaya, Atakan Alaftargil, Arif Alaftargil, Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, Metin Polat, Tunç Taşdemir ve Çetin Şirvani isimlerinden oluşuyor.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan sanatçı Mustafa Sandal milli takım için özel bir şarkı yaptığını belirterek "Aspen’deki şampiyonada milli takımımız için benim bir veya iki şarkımı kullanacağız. Bir terzinin birisi için özel dikim diktiği bir kıyafet gibi bir şarkı yaptım. Kendimizin yaptığı özel bir koreografi için özel bir şarkı oldu. Hayırlı olsun, bizden sonraki senkronize takımları için de iyi bir moral olacağını düşünüyorum” dedi.
Mustafa Sandal ayrıca Aspen’e iyi hazırlandıklarını da ifade ederek "Erzurum’da 5. kampımızın son günündeyiz, 8 Nisan’da Aspen’e gideceğiz. 17 yıl sonra Türkiye Senkronize Milli Takımı olarak Aspen’e giderek bayrağımızı temsil edeceğiz. Burada gördüğünüz herkes belli bir düzeyde kayak yapıyor. Dünyanın en iyi hocalarından birisi bizim antrenörlüğümüzü yapıyor. Bu kadar kısa bir süre içerisinde bu ekip sürekli çalıştı. Aspen’de vatanımıza karşı sorumluluklarımızın bilincinde olacağız. Bu branş bir ahenk işidir biz de bunu oralarda hissettirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.
Antrenör Marc Garcia ise "Birlikte iyi çalışıyoruz. Burada bizi çok iyi karşıladılar, daha çok çalışacağımızı düşünüyorum. Dünya şampiyonasında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Kupa kazanacak mıyız diye herkes merak ediyor ama bu kadar kısa sürede direkt dünya şampiyonu olunmaz. Başarmak için en iyi şekilde kendimizi vereceğiz. Ekibimden çok memnunum” şeklinde konuştu.
Milli Takım, bugün yaptığı son antrenmanla Palandöken kampını bitirecek.

Mustafa Sandal’dan Aspen’e özel şarkı

Mustafa Sandal’dan Aspen’e özel şarkı

Mustafa Sandal’dan Aspen’e özel şarkı

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