Mustafa Sarıgül CHP'deki 'liderlik yarışı'nda safını seçti

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında süren liderlik yarışında Mustafa Sarıgül de safını seçti. Adı bugünlerde CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı olarak geçen Sarıgül, Muharrem İnce'yi hedef aldı.
Bir dönem CHP eski lideri Deniz Baykal'ın karşısına çıkan ve yaşanan tartışmayla gündeme gelen Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan İnce'yi "ham davranmakla" suçladı. Sarıgül şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanlığı seçimi bitmiş, sizi insanlar aday yapmışlar, o seçim biter bitmez, aceleci ve ham davranmanın çok bir anlamı yok. Olağanüstü kongreler CHP'ye hiçbir zaman fayda sağlamamıştır. İnsanlar onun sabrını, zamanını, saatini beklemeli. Şu anda zaten mevcut bir genel başkan var. Görevine devam ediyor. Daha yeni zaten kongre oldu."
Sarıgül, İnce'nin adaylığı için "Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği nezakete, zerafete bunun yapılması doğru değil" dedi.
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