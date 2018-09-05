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Mustafa Sarıgül CHP'deki 'liderlik yarışı'nda safını seçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 10:40 | Son Güncelleme

CHP'nin Şişli Belediyesi Başkan adayı olarak adı geçen Mustafa Sarıgül, CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında devam eden liderlik yarışında safını seçti.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında süren liderlik yarışında Mustafa Sarıgül de safını seçti. Adı bugünlerde CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı olarak geçen Sarıgül, Muharrem İnce'yi hedef aldı.

Bir dönem CHP eski lideri Deniz Baykal'ın karşısına çıkan ve yaşanan tartışmayla gündeme gelen Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan İnce'yi "ham davranmakla" suçladı. Sarıgül şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi bitmiş, sizi insanlar aday yapmışlar, o seçim biter bitmez, aceleci ve ham davranmanın çok bir anlamı yok. Olağanüstü kongreler CHP'ye hiçbir zaman fayda sağlamamıştır. İnsanlar onun sabrını, zamanını, saatini beklemeli. Şu anda zaten mevcut bir genel başkan var. Görevine devam ediyor. Daha yeni zaten kongre oldu."

Sarıgül, İnce'nin adaylığı için "Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği nezakete, zerafete bunun yapılması doğru değil" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül CHP Şişli Belediyesi Kemal Kılıçdaroğlu muharrem ince

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
çare sarıgül
belediye başkan adaylığını garantiledin hadi iyisin mustafa
TABI BÖYLE KONUŞACAK ALDIN ŞİŞLİ ADAYLIGINI KEMALI KÖTÜLEYEBİLİRMİSİN KİMSE İNANMIYO BU BOŞ PALAVRALARA İŞTE BU YUZDEN CHP KAYBEDIYO MALESEF!!!!
Kesinlikle katlıyorum.muharrem ince malesef hırslarına esir oldu ve kamuoyu önüde partiyi yıprattı.insanda biraz ahde vefa olmalı.Sarıgül seni sevgiyle kucaklıyorum
buda A takımın dan
yalo nolcak
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