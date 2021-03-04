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  4. Mustafa Sarıgül'ün 'Golf Sahası'nda yaptığı tarım açıklaması olay oldu!

Mustafa Sarıgül'ün 'Golf Sahası'nda yaptığı tarım açıklaması olay oldu!

04.03.2021 13:52 | Son Güncelleme:
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Mustafa Sarıgül'ün 'Golf Sahası'nda yaptığı tarım açıklaması olay oldu!

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tarımsal üretimin önemi ile ilgili Twitter hesabından bir video yayınladı. Sarıgülün, video çekimini golf sahasında yaptığını öne süren sosyal medya kullanıcılarının söz konusu paylaşımın altına yaptığı yorumlar dikkat çekti.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti olarak tarımsal üretime gösterdikleri önemi Twitter hesabından yayınladığı bir mesajla dile getirdi. Sarıgül tweetinde, "Söz veriyorum, tarımsal üretimi artırmak önceliğimizdir. Sürdürülebilir tarım, çiftçimizin sürdürülebilir gelire kavuşmasını sağlayacaktır. Ülkemizin kalkınma ve refah hamlesini tarımdan ve tarıma dayalı sanayiden başlatacağız" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU: ORASI GOLF SAHASI MI?

Sarıgül tweetinde açıklamayla birlikte bir de video yayınladı. Ancak sosyal medya kullanıcılarının videoya tepkisi ise gecikmedi.

Sarıgül'ün tarımsal üretimin önemine ilişkin açıklama yaptığı yerin bir golf sahası olduğu iddia edildi.

SARIGUL

Sosyal medyadan gelen tepkilerin bazıları şöyle;

-Golf sahasında ı tarım yapacağız? 18 numralı deliğe mi nohut ekeceğiz?

-Golf sahasında olmasaydı bari

-Golf sahası değildir orası değil mi?

-Tarım pokitikalarını anlatmak için tarla olarak golf sahasını mı seçtin

-Burası Golf sahası mı?

Bazı kullanıcılar da Sarıgül'ün söylediklerinin önemli olduğunu belirtirken, yere değil konuşmanın içeriğine odaklanmak gerektiğini savundu.

KIRKLARELİ'NDE DİKKAT ÇEKEN KARŞILAMA

Öte yandan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Kırklareli İl Başkanlığı açılışını gerçekleştirdi.

Kırklareli'de kalabalık tarafından karşılanan Sarıgül, il yöneticileriyle görüştükten sonra partililer ve basın ile bir araya geldi.

Sarıgül esnafa, üretene, işçiye destek mesajları verdi.

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