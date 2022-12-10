Mustafa Sinanoğlu kimdir? Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Mustafa Sinanoğlu'nun hayatı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Mustafa Sinanoğlu, 10 Aralık 2022 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Mustafa Sinanoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Mustafa Sinanoğlu hangi görevlerde bulundu? İşte ayrıntılar...

MUSTAFA SİNANOĞLU KİMDİR?

Mustafa Sinanoğlu, 1987 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı’nda yüksek lisans (1989) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı’nda “Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim’de Nübüvvet” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (1995).

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ MUSTAFA SİNANOĞLU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Uzun yıllar boyunca İSAM araştırmacısı olarak görev yaptı. 2010 yılında profesör unvanını aldı. 2012’de Üniversiteler Arası Kurul Üyesi olarak görev yaptı. Akademik ilgi alanları; kelam tarihi, sistematik kelam, İslam düşüncesinde varlık ve bilgi alanları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

