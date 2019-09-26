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Mustafa Tahhan'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 13:54 | Son Güncelleme

Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından Tahhan için Fatih Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılınacak - Tahhan'ın cenazesi Merkezefendi Mezarlığı'na defnedilecek

İSTANBUL (AA) - Uluslararası İslam Öğrenci Organizasyonları Federasyonu (IIFSO) Kurucu Genel Başkanı Mustafa Tahhan'ın cenazesi, yarın İstanbul'da toprağa verilecek.

Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından ve IIFSO Kurucu Genel Başkanı olan Mustafa Tahhan, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 81 yaşında vefat etti.

Mustafa Tahhan için yarın Fatih Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Tahhan'ın cenazesi, Necmettin Erbakan'ın da kabrinin bulunduğu Merkezefendi Mezarlığı'na defnedilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Tahhan Necmettin Erbakan

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