Müstehcen içerik yasağını geçtiğimiz günlerde kaldırmıştı! Sosyal medya platformu Tumblr'a Türkiye'den erişim engellendi

Hem fotoğraf hem de video içeriklerinin paylaşılabildiği çok yönlü bir sosyal medya platformu olan Tumblr'a, Türkiye'de erişim engeli getirildi.

EngelliWeb’in haberine göre, ağırlıklı olarak gençlerin kullandığı Tumblr'a, Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği’nin 9 Kasım tarihli ve 2022/3144 sayılı kararıyla engel getirildi.

ÇIPLAKLIK KARARIYLA ADINDAN BİR KEZ DAHA SÖZ ETTİRDİ

Tumblr geçtiğimiz günlerde, 2018'de getirilen müstehcen içerik yasağını kaldırdığını duyurmuştu. Tumblr, müstehcen içeriği yasakladığını açıkladıktan dört yıl sonra yine bu tarz içeriklere izin vermeye başlayacak. Şirkete göre müstehcen, yetişkinlere yönelik ve cinsel temalı içerikler, Tumblr'ın eylül ayında kullanıma sunduğu bir sistem olan topluluk etiketleriyle etiketlendiği sürece sorun yaratmayacak. Ancak cinsellik içeren eylemlerin görsel tasvirleri Tumblr'da yasak olmaya devam edecek.

Tumblr'ın içerik politikalarının geri kalanı aynı kalacak ve nefret, spam, şiddet içeren tehditler veya yasa dışı herhangi bir şeye hala izin verilmeyecek.



