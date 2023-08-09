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Müşteri seçen taksici yakayı ele verdi... Polisleri tehdit etti, gözaltına alındı!

09.08.2023 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Taksim'de kısa mesafe yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetim esnasında aracının bağlanmasına tepki gösteren ve polis ekiplerine mukavemette bulunan bir taksi şoförü gözaltına alındı.

Müşteri seçen taksici yakayı ele verdi... Polisleri tehdit etti, gözaltına alındı!

Beyoğlu Taksim Meydanı’nda sivil trafik ekiplerinin, yolcu seçtiğini tespit ettiği taksi şoförüne para cezası kesildi. Aracının bağlanacağını öğrenen şoför taşkınlık yapıp tehditler savurunca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taksicinin sivil trafik polisini aracına almadığı anlar ekiplerin kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri Taksim Meydanı ve çevresinde taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

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Sıraselviler Caddesi'nde müşteri gibi taksiye binmek isteyen sivil trafik polisi araca alınmayınca, ileride uygulama yapan ekiplere taksi plakasını bildirdi.

HAKARET VE TEHDİT EDİNCE GÖZALTINA ALINDI

Taksim Meydanı'ndaki kontrol noktasında durdurulan Barış Ç.'ye yolcu seçme ve fren lambası yanmadığı için toplam 4 bin 472 lira para cezası kesildi. Aracının bağlanacağını öğrenen Barış Ç. "Eğer bu araç bağlanırsa benzin döküp yakarım" diyerek hakaret ve tehditler savurunca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Polis aracına alınan Barış Ç. polis merkezine götürülürken trafikten geçici süre men edilen taksi çekici yardımıyla götürüldü.

Taksici Barış Ç.'nin sivil trafik polisini aracına almadığı anlar ekiplerin kamerasına yansıdı. (DHA)

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Taksici taksim

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