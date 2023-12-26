Müşteri seçen taksiciyi fena benzetti! Şoförün pişkin sözleri çileden çıkardı: "Seni almak zorunda mıyım oğlum?"

Taksi şoförü ile müşteri arasında Beşiktaş'ta meydana gelen olayda trafiğin ortasında tekmeli, yumruklu kavga çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafları güçlükle ayırdı. Taksi sürücüsü kendini "Seni almak zorunda mıyım oğlum" diyerek savundu.

HAKARETLE BAŞLADI, YUMRUK VE TEKMELER KONUŞTU

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü gece saatlerinde Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş, yoldan geçen taksiyi çevirerek gitmek istediği yeri söyledi. Taksi şoförü, yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Birbirlerine hakaret eden taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

“SENİ ALMAK ZORUNDA MIYIM OĞLUM”

Taraflar birbirlerine küfür ve tehditlerle saldırırken taksi sürücüsü, “Seni almak zorunda mıyım oğlum” diyerek müşterinin üstüne yürüdü. Trafikte bulunan diğer vatandaşlar, tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları güçlükle ayırırken bir kadının “Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin” sözleriyle araya girmeye çalıştığı duyuldu.

DARP ANI KAMERADA

Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Öte yandan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

(İHA)





