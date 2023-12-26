HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Müşteri seçen taksiciyi fena benzetti! Şoförün pişkin sözleri çileden çıkardı: "Seni almak zorunda mıyım oğlum?"

Müşteri seçen taksiciyi fena benzetti! Şoförün pişkin sözleri çileden çıkardı: "Seni almak zorunda mıyım oğlum?"

26.12.2023 11:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün geçmiyor ki bir taksici daha müşteri beğenmeyip aracına almasın... Taksi krizinin en derin yaşandığı İstanbul'da yine bir taksici iddiaya göre yolcuyu aracına almak istemedi. Bunun üzerine öfkelenen müşteri taksi şoförünü fena halde darbetti. Küfür ve tehditler havada uçuşurken taksicinin pişkin savunması 'pes' dedirtti. Cumartesi günü trafikte ortalığın karıştığı anların görüntüsü de ortaya çıktı.

Taksi şoförü ile müşteri arasında Beşiktaş'ta meydana gelen olayda trafiğin ortasında tekmeli, yumruklu kavga çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafları güçlükle ayırdı. Taksi sürücüsü kendini "Seni almak zorunda mıyım oğlum" diyerek savundu.

AW106341_02

HAKARETLE BAŞLADI, YUMRUK VE TEKMELER KONUŞTU

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü gece saatlerinde Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş, yoldan geçen taksiyi çevirerek gitmek istediği yeri söyledi. Taksi şoförü, yolcuyu aracına almak istemeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Birbirlerine hakaret eden taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

AW106341_03

“SENİ ALMAK ZORUNDA MIYIM OĞLUM”

Taraflar birbirlerine küfür ve tehditlerle saldırırken taksi sürücüsü, “Seni almak zorunda mıyım oğlum” diyerek müşterinin üstüne yürüdü. Trafikte bulunan diğer vatandaşlar, tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları güçlükle ayırırken bir kadının “Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin” sözleriyle araya girmeye çalıştığı duyuldu.

AW106341_01

DARP ANI KAMERADA

Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Öte yandan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

(İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin'in en büyük rakibi Navalni kutuba sürüldüPutin'in en büyük rakibi Navalni kutuba sürüldü
Bursa'da ele geçirildi, 10 milyon dolar değer biçildi! Tam 2 bin yıllık Bursa'da ele geçirildi, 10 milyon dolar değer biçildi! Tam 2 bin yıllık
Yeni polis araçlarını görüntüleriyle paylaştı! Ferrari, Porsche, Bentley...Yeni polis araçlarını görüntüleriyle paylaştı! Ferrari, Porsche, Bentley...
Anahtar Kelimeler:
Taksici İstanbul taksi müşteri taksi şöförü
En Çok Okunan Haberler
Çalışanı işvereni emeklisi bu rakama şaşıracak!

Çalışanı işvereni emeklisi bu rakama şaşıracak!

Asgari ücrette 'sürpriz', emekli maaşında 'yüzde 100' çıkışı...

Asgari ücrette 'sürpriz', emekli maaşında 'yüzde 100' çıkışı...

Devlet Bahçeli'den 'Özgür Özel' açıklaması! 'Bu şahıs aklını başına almazsa...' CHP'den jet açıklama

Devlet Bahçeli'den 'Özgür Özel' açıklaması! 'Bu şahıs aklını başına almazsa...' CHP'den jet açıklama

Fatih Portakal, DEM Parti'ye ateş püskürdü!

Fatih Portakal, DEM Parti'ye ateş püskürdü!

Belirtiler haftalarca geçmiyorsa dikkat: 'Bağışıklık borcunuz' olabilir!

Belirtiler haftalarca geçmiyorsa dikkat: 'Bağışıklık borcunuz' olabilir!

Yeni polis araçlarını görüntüleriyle paylaştı! Ferrari, Porsche, Bentley...

Yeni polis araçlarını görüntüleriyle paylaştı! Ferrari, Porsche, Bentley...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Su geçirmez, ultra konforlu Columbia Woodburn 2 ile tanışın

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Columbia mont eşittir sıcacık bir kış demek! Çok satanlarda da zirvede

Columbia mont eşittir sıcacık bir kış demek! Çok satanlarda da zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.