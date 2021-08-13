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  4. Müşterilerin birikimlerini lüks otellerde yediler! Sosyal medya fotoğrafları ele verdi

Müşterilerin birikimlerini lüks otellerde yediler! Sosyal medya fotoğrafları ele verdi

13.08.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit’te bireysel emeklilik firmasında çalışan Murat İ. ile eşi Buse İ., müşterilerin hesaplarında biriken paraları kendi hesaplarına geçirdi. Lüks otellerde tatil yapan çift, mağdurların sosyal medyadaki fotoğraflardan şüphelenip şikayetçi olması üzerine yakalandı.

Murat İ. eşi Buse İ. ile birlikte, çalıştığı firmadan hizmet alanların bireysel emeklilik hesaplarında biriken paraları, kendi hesaplarına geçirdi. Lüks bir hayat süren çiftin yaşamı, bir süre sonra müşterilerin dikkatini çekti. Çiftin sosyal medyada paylaştığı lüks hayatlarından şüphelenen ve birikimlerini almak isterken sorunlar yaşayan yaklaşık 20 kişi, durumu savcılığa bildirerek araştırılmasını istedi.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan Murat İ. ile Buse İ., geçen hafta telefonlarını kapatıp kayıplara karıştı. Çalışmalarını sürdüren Kocaeli polisi, Murat ve Buse İ. çiftini Bolu’da yakaladı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen çift, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çiftin milyonlarca lirayı hesaplarına aktarıp kullandıkları iddia edilirken, olayda mağdur olarak savcılığa başvuranların sayısının ise artmaya devam ettiği öğrenildi.

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ÇİFTTEN BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİ SERBEST

İzmit’te, müşterilerin bireysel emeklilik hesaplarında biriken paraları kendi hesaplarına geçirdiği belirlenince gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Murat İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; eşi Buse İ. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA

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İzmit
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