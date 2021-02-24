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Müşterilerin gözü önünde alyans tablasını aldı kaçtı

24.02.2021 21:06 | Son Güncelleme:
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Zeytinburnu’nda bir şahıs girdiği kuyumcuda, müşterilerin gözü önünde alyans tablasını alarak kaçtı.

Zeytinburnu’nda bir şahıs girdiği kuyumcuda, müşterilerin gözü önünde alyans tablasını alarak kaçtı. Hırsız kısa sürede yakalanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 85. Cadde üzerinde bulunun kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müşteri kılığında kuyumcuya gelen hırsız, alyans almak istediğini söyledi ve tek tek alyansları denemeye başladı. İçinde müşteri dolu olan kuyumcuda alyansları deneyen hırsız, ilk önce çevresini kontrol etti daha sonra ise çalışanın gözü önünde üstü yüzük dolu olan alyans tablasını alarak kaçtı. Yaşanan olay karşısında çalışanlar ve kuyumcudaki müşterileri hırsızını peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kuyumcunun güvenlik kamerasını inceleyen ekipler kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Yakalanan hırsız tutuklandı
Yapılan incelemelerde kuyumcunun birkaç sokak ilerisinde alyans tablasının boş olarak yere atıldığı tespit edildi. Şüphelinin girdiği evi tespit eden Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında hırsız Ö.E. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E. tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Müşterilerin gözü önünde hırsızlık kamerada
İçinde müşteri dolu olan kuyumcudan alyans tablasını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın müşteri kılığında geldiği ve alyansları denediği sırada alyans tablasını alarak kaçtığı ve kuyumcudakilerinde kovaladığı görülüyor.

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