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Müşterisinin kirpiklerini paylaşarak dehşete düştüğünü anlattı! Takma kirpikleri yapıştırmak için...

05.04.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kirpikleri daha dolgun göstermek için kullanılan takma kirpikler göz sağlığını tehlikeye atabiliyor. Takma kirpikleri yapıştırırken kullanılan ürünler gözlerin enfeksiyon kapmasına neden olabiliyor. TikTok'ta müşterilerinin kirpiklerini paylaşan kirpik teknisyeni gördükleri karşısında dehşete düştüğünü belirtti.

Müşterisinin kirpiklerini paylaşarak dehşete düştüğünü anlattı! Takma kirpikleri yapıştırmak için...

Kirpik teknisyeni sosyal medyada yayınladığı videoda bir müşterinin takma kirpiklerinin süper yapıştırıcı kullanılarak uygulandığını keşfettikten sonra nasıl dehşete düştüğünü anlattı. Güzellik uzmanı, "Islatmadan önce kabarık olduklarını, ancak ıslattıktan sonra da sertleştiklerini söyledi" dedi.

ŞİMDİYE KADAR GÖRDÜĞÜ EN UZUN KİRPİKLERDİ

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"Kirpik çizgisinin tamamına yapıştırıldılar ve hiçbir şekilde izolasyonları yoktu." Kirpiklerin 25 mm'lik devasa uzunluğuyla şimdiye kadar gördüğü en uzun kirpikler olduğunu söyleyen kirpik uzmanı, onlardan kesin olarak kurtulmak için nasıl sökücü uyguladığını ayrıntılarıyla anlatıyor.

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"Sökücüyü uyguladım ve hemen süper yapıştırıcı kokusu almaya başladım." Kirpik uzmanı 45 dakikalık işlemin ardından takma kirpikleri çıkarmayı başardı.

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Yayınladığı video binlerce kişiye ulaştı. Sosyal medya kullanıcıları "Aman Tanrım süper yapıştırıcı!", "Bu çok iğrenç!" , "Zavallı kadın" yorumlarını yaparak takma kirpiklerin görüntüsü karşısındaki düşüncelerini paylaştı.

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