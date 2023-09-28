Musul'da 115 kişinin öldüğü düğünden sağ kurtulanlar dehşet anlarını anlattı: "Kapıdan çıkamadık, mahsur kaldık..."

Gelin ve damat dans ettikleri sırada havai fişeklerin yakılmasıyla başlayan yangın sonrasında tüm davetliler düğün salonunun kapısına yöneldi. Kapıda büyük bir izdihamın yaşandığı belirtilirken, davetlilerin içeride mahsur kaldıkları biliniyor. Yaşanan dehşet anlarına dair Amir Abdu, AA muhabirine konuştu.

Yangından sağ kurtulanlardan Amir Abdu, düğüne biraz geç geldiklerini ve içeriye girdikten sonra kapıya yakın bir yere oturduklarını söyledi.

"HAVAİ FİŞEĞİ YAKAR YAKMAZ TAVANA FIRLADI, TAVAN ANİDEN ALEV ALDI"

Abdu, "Biz salona girdikten kısa bir süre sonra havai fişeklerini getirdiler. Havai fişeği yakar yakmaz tavana fırladı, tavan aniden alev aldı ve tüm salon alev aldı. Kendimizi dışarı zor attık, etraftaki herkes yaralandı. Ben yaralanmadım ama eşim yaralandı. Çoluk çocuk herkes yaralandı." dedi.

Facia anlarını yaşayan Sleva Hamokan da halaydan sonra gelin ve damadın dans edecekleri sırada havai fişeklerin patlatıldığını ve kıvılcımların önce perdeleri tutuşturduğunu ve bir anda salonu alevlerin sardığını söyledi.

"KAPIYI ZORLA KIRDIK VE ÇIKTIK"

Çok büyük bir facia yaşadıklarını dile getiren Hamokan, yaşadığı dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:

"Her yer alev aldı, kapıdan çıkamadık, içeride mahsur kaldık. Kapıyı zorla kırdık ve çıktık. Yaralıları ve cesetleri çıkaramadık. Gelen ambulanslardan biri de kaza yaptı."

Olaya tanıklık eden Lüey Bünyamin de düğünde bir anda salonun her bir tarafını alevlerin sardığını, itfaiye, sivil savunma, istihbarat, polis ve askerin olay yerine geldiğini ifade etti.

"ÇOK BÜYÜK BİR FACİA"

Akrabalarından yaralananların olduğunu dile getiren Bünyamin, çok büyük bir facia yaşadıklarını, ambulansların gelmediğini ve cesetleri çıkaramadıklarını söyledi.

Bünyamin, yangında iki yakın akrabasının öldüğünü ve birçok kişinin durumuyla ilgili henüz bilgi alamadıklarını belirtti.

Olayda 66 yaşındaki kayınvalidesini kaybeden Adra Tamır, yangın sırasında salonda olduklarını ve çocuklarını zor kurtardığını söyledi.

Alevlerin saniyeler içinde salonun her yerine yayıldığını aktaran Tamır, yaşlı kayınvalidesini kurtaramadıklarını ifade etti.

Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında, düğün salonunda yaklaşık 800 kişinin bulunduğu ifade edilmişti.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Vali el-Ciburi, hayatını kaybedenler için kentte 1 haftalık yas ilan ederken, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ise ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Ninova Vilayeti Operasyonlar komutanı Abdullah el-Ciburi, gözaltına alınanlar arasında düğün salonunun sahibinin de olduğunu söyledi. (AA-İHA)

