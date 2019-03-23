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Musul’daki faciadan sonra protestolar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 18:24 | Son Güncelleme

Irak’ın Musul kentinde yaklaşık 100 kişinin ölümüne yol açan feci kaza ile ilgili halkın protestoları devam ederken Başbakan Adil Abdülmehdi’nin, Musul Valisini görevden almak için Meclise teklif sunduğu öğrenildi.Irak’ın Musul kentinde Perşembe günü meydana gelen ve yaklaşık 100 kişinin ölümüne yol açan feribot kazası ile ilgili halkın protestoları devam ettiği kaydedildi.

Irak’ın Musul kentinde yaklaşık 100 kişinin ölümüne yol açan feci kaza ile ilgili halkın protestoları devam ederken Başbakan Adil Abdülmehdi’nin, Musul Valisini görevden almak için Meclise teklif sunduğu öğrenildi.

Irak’ın Musul kentinde Perşembe günü meydana gelen ve yaklaşık 100 kişinin ölümüne yol açan feribot kazası ile ilgili halkın protestoları devam ettiği kaydedildi. Feci kazanın sorumluların yakalanıp adalete teslim edilmesini isteyen protestocular olay yerine giden yolları kapatırken, güvenlik güçlerinin de bölgeyi kuşatma altına aldığı bildirildi.

Olayın meydana geldiği Dicle Nehri’nde arama çalışmaları devam ederken Başbakan Adil Abdülmehdi’nin de, Musul Valisi Nofel Akub’un görevine son verilmesi için Irak Meclisine teklif sunduğu açıklandı.

Irak Başbakan Adil Abdülmehdi’nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, sorumluluklarını yerine getirmeyen, insanların mal ve can güvenliğini riske atan Akub’un görevine son verilmesi için Meclise teklif sunduğu kaydedildi.

Öt yandan Musul Valisi Akub’un da kenti terk ederek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil’e kaçtığı iddia edildi.

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