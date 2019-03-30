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Musul’daki feribot faciasının sorumlusu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 15:21 | Son Güncelleme

Erbil-(İHA)-Yaklaşık iki hafta önce Irak’ın Musul kentinde meydana gelen ve 100’den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot faciasının sorumluları yakalandığı açıklandı.Irak Ortak Operasyonlar Komutanı Tuğgeneral Yahya Resul, yaptığı açıklamada 21 Mart tarihinde 100’den fazla kişinin ölümüne ve 60’tan fazla kişinin kaybolmasına neden olan feribot faciasının sorumlusu eğlence parkının sahibinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil’de yakalandığını açıkladı.

Erbil-(İHA)-Yaklaşık iki hafta önce Irak’ın Musul kentinde meydana gelen ve 100’den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot faciasının sorumluları yakalandığı açıklandı.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanı Tuğgeneral Yahya Resul, yaptığı açıklamada 21 Mart tarihinde 100’den fazla kişinin ölümüne ve 60’tan fazla kişinin kaybolmasına neden olan feribot faciasının sorumlusu eğlence parkının sahibinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil’de yakalandığını açıkladı. Resul, Dicle nehri üzerindeki eğlence parkının sahibi Ubeyd İbrahim ile 2 oğlu Ali ile Reyyan’nın Erbil’deki terörle mücadele güçleri tarafından yakalandığını kaydetti.
Erbil Emniyet Müdürü Tarık Nuri yakalanma haberini doğruladı.
Kötü hava koşulları nedeniyle yavaş ilerleyen ceset arama çalışmaları sürerken, Musul’un 20 kilometre güneyindeki Hamamulalil nahiyesi yakınlarında nehirde bir ceset daha bulundu.
Vatandaşlar tarafından çıkarılan cesedin kimliğini öğrenmek için adli tıbba teslim edildiği bildirildi.

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