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Mutasyona uğrayan koronavirüs Şili’de tespit edildi

30.12.2020 00:06 | Son Güncelleme:
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Mutasyona uğrayan koronavirüs Şili’de tespit edildi

İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19’un mutasyona uğrayan yeni türü Şili’de tespit edildi.

İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19’un yeni türü Güney Amerika’ya sıçradı. Şili’de İngiltere’den dönen 1 kişi de Covid-19’un yeni türü tespit edildi.

Başkent Santiago’da bulunan Santiago Havalimanına inen bir yolcunun PCR testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan analiz sonucu yolcuda Covid-19’un yeni türü olduğu tespit edildi. Şili Halk Sağlığı Müsteşarı Paula Daza düzenlendiği basın toplantısında, “İngiltere’de bulunan yeni korona virüs türünü taşıyan ilk vaka Şili’de görüldü. Bu kişi akrabalarını ziyaret etmek için Londra’ya giden bir yolcu” ifadelerini kullandı.

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Daza, bu kişinin bir hafta İngiltere’nin başkenti Londra’da kalmasının ardından 22 Aralık’ta İspanya’nın başkenti Madrid aktarmalı olarak Şili’ye gelen bir kadın olduğunu belirtti. Müsteşar Daza, "Tüm acil durum önlemleri çoktan alındı. Kişi evinin yakınındaki bir hastaneye nakledildi” ifadelerini kullanarak, kadının sağlık durumunun iyi olduğunu ve asemptomatik olduğunu açıkladı. Daza, izlenebilirlik prosedürünü gerçekleştirmek için kadınla birlikte aynı uçakta yer alan tüm insanları ve yakın temaslarını araştıracağını belirtti.

10 GÜNLÜK KARANTİNA ŞARTI GETİRİLDİ

Daza, “31 Aralık itibarıyla, ülkemize giren tüm Şilililer ve yabancılar 10 gün karantina altında kalmak zorunda kalacaklar” ifadelerini kullandı. Müsteşar, PCR testi yapılması ve sonucu negatif çıkması durumunda ise ilgili kişinin 7’inci günde karantinasının sona ereceğini duyurdu.

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