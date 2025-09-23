KADIN

Mutfağında başladığı ekşi maya ekmek yolculuğunu atölyeye taşıdı!

Mersin’de kadın girişimcilere yönelik destekler meyvesini vermeye devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin sağladığı imkanlarla üretim yolculuğuna başlayan Zübeyde Şahin, evinin mutfağında başladığı ekşi maya ekmek serüvenini kendi kurduğu atölyeye taşıdı. Doğal ve katkısız unlarla ekşi mayalı ekmekler üreten Şahin, üretimini ev tipi taş tabanlı elektrikli fırında gerçekleştirerek geleneksel lezzeti yaşatıyor.

Mersin'de kadın girişimciler, Büyükşehir Belediyesinin sağladığı desteklerle üretimlerini büyütmeye ve kendi markalarını oluşturup tanıtmaya devam ediyor. Doğal ekşi maya ekmek üretimi yapan Zübeyde Şahin de bu kadınlardan biri oldu. Yaklaşık 5 yıl önce evinin mutfağında başladığı yolculuğunu, bahçesine kurduğu atölyesinde sürdüren Şahin, tamamen doğal ve katkısız unlarla ekşi mayalı ekmekler üretiyor. Üretimini ev tipi taş tabanlı elektrikli fırında gerçekleştiren girişimci, kazancıyla atölyesini adım adım geliştiriyor.

ŞEHİR DIŞINA DA EKMEK GÖNDERİMİ YAPIYOR

Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın kurduğu üretici kadın stantları ve festivaller sayesinde daha fazla kişiye ulaşma imkanı bulan Şahin, kısa sürede müşteri kitlesini de artırdı. Şehir dışına ekmek gönderimi yapan üretici, zaman zaman otellere ve restoranlara da ürün sağlamaya başladı. Tanınırlığının artmasıyla birlikte satışlarının arttığını ve daha fazla sofraya ulaştığına değinen Zübeyde Şahin, Büyükşehir Belediyesinin desteğini de yanına alarak yoluna devam ettiğini söyledi.

"BU İŞE MUTFAĞIMDA BAŞLADIM, SONRA BAHÇEME ATÖLYE KURDUM"

Her açtığı stantta yeni daimi müşteriler kazandığını belirten Zübeyde Şahin, "Bu işe mutfağımda başladım. Sonra bahçeme atölye kurdum. Ev tipi taş tabanlı elektrikli fırın aldım. Üretimi onunla yapıyorum. Bir kadın olarak kendi kazancımı elde etmek çok güzel bir şey. Adım adım işimi büyütmeye çalışıyorum. Büyükşehir Belediyesinin desteğini hissetmek çok güzel. Onların kurduğu stantlar ve düzenlediği festivallerle ilerledim. Benim gibi birçok üretici kadın var. Hepsine ayrı ayrı destek oluyorlar" dedi.

"MERSİN HALKI ARTIK KADIN EMEĞİNE ALIŞTI"

Sözlerini sürdüren Şahin, "Mersin halkı artık kadın emeğine alıştı. Bizlere daha çok destek veriyorlar. Her standımız dolu dolu geçiyor. Kadınların bu işlere daha fazla el atmasını istiyoruz. İsteyen gelip benden eğitim alabilir, gönül rahatlığıyla öğretebilirim. Satışlarım önceden çok düşüktü. Bu stantlara katıla katıla, ekmek sayımı artırdım. Daha çok tanındım. Şehir dışına bile ekmek gönderiyorum" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

