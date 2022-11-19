Mutfağınızda mutlaka bulunması gereken dayanıklı ve damlatmayan en iyi yağdanlıklar

Daha önce kullanmadıysanız, "Yağdanlık nedir?" diye merak edebilirsiniz. Yemek yaparken içine sıvı yağ veya sos konulan, yağın yavaş yavaş ölçülü bir şekilde akmasını sağlayan kaplara verilen isim denilebilir. Bu ürünler genellikle cam olsa da bazıları porselenden de üretilebiliyor. Pratik ve kullanışlı olduğu için tercih edilen bu şişelerde en çok dikkat edilen konu ise damlatmaması. Çünkü damlatan yağdanlık hem kendini hem etrafı kirletiyor. Bu sebeple en kaliteli damlatmayan yağdanlık seçeneklerini burada bir araya getirdik.

1. Akıtmayan yağdanlık arayanlara: Khakma Amber Damlatmaz Yağdanlık Set

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Şık bir yağdanlık seti arayanlar Khakma Amber Damlatmaz Yağlık Set'i çok beğenecek. İki adet şişeden oluşan bu ürünler, amberli tasarımı sayesinde güneş ışığını içine geçirmez. Böylelikle içindeki yağın daha uzun süre taze ve lezzetli kalmasını sağlar. Ürünün ağız kısmında bulunan özel tasarım, yağdanlığın damlatmasını önleyerek mutfağınızın her daim temiz kalmasına yardımcı olur. Ürünün üzerinde yer alan etiketler, içindeki yağı ayırt etmenizi kolaylaştırır ve sudan etkilenmeyen özel malzemeden üretilir.

2. Kapaklı kolay kullanılan tasarım: Pratik Çözümler Cam Yağdanlık Sirkelik

Pratik Çözümler Cam Yağdanlık Sirkelik geniş haznesi ve kolay dökülen ağız tasarımıyla en çok tercih edilen yağdanlık seçeneklerinden biri. Üzerinde yer alan kapağı sayesinde yağları, toz gibi istenmeyen dış etkenlerden koruyan bu şişe; yağ, sirke, limon suyu veya soya sosu gibi sıvılar için kullanılabilir. Kapakta yer alan silikon detayı ürünlerin tazeliğini korumasına yardımcı olur. Bu tarz ürünler almadan önce insanların aklına "Yağdanlık nasıl temizlenir?" sorusu gelebilir. Geniş ağız yapısına sahip olan ürün hem elde hem makinede kolaylıkla yıkanarak temizlenebilir. Böylelikle yağdanlık temizliği bir problem olmaktan çıkar!

3. Şık ve kullanışlı bir yağdanlık arayanlara: Paçi Borosilikat İkili Bambu Yağlık

Paçi Borosilikat İkili Bambu Yağlık; 900 ml hazneye sahip, cam modelleri arasında çok beğenilen seçeneklerden. Hem akıtma hem doldurma ağzı olan ürün, bu özelliğiyle diğer yağdanlıklardan ayrılıyor. Yağdanlığın içindeki yağı, tıpasını çıkardıktan sonra kolay bir şekilde dökebilir, ürünün üst kapağını açarak doldurabilirsiniz. Üstelik geniş üst kapağını çıkartarak şişeyi hem makinede hem elde yıkayabilirsiniz. Ürünün tutma sapı ise elinize yağ bulaşmasını engelliyor. Kullanıcı dostu tasarıma sahip yağdanlık, mutfağınızda son derece şık bir görüntü sergileyecek!

4. Etiketli şık tasarım arayanlara: Vipgross İkili Damlatmaz Yağlık

Kilitlenir kapak tasarımına sahip olan Vipgross İkili Damlatmaz Yağlık, 1000ml hacmiyle çok kullanışlı. Beğenilen yağdanlık setlerinden olan ürün, amber özellikli olarak üretilir ve damlatma yapmayan yağdanlık kapağı içerir. Şişenin üstünde yer alan kilitlenir mekanizma, kapağın tek bir parmak hareketiyle kolaylıkla açılmasını sağlar. Bırakıldığında ise otomatik olarak kapanır. Bu sayede mutfakta yemek yaparken tek bir el hareketiyle şişeyi kullanabilir, ocağı kirletmeden işinize devam edebilirsiniz. Yağdanlıklar; bir adet ayçiçek yağı, bir adet zeytinyağı etiketi ile kullanıcıya ulaşır.

5. En iyilerden biri: Tupperware Duru Yağdanlık

Tupperware Duru Yağdanlık, markanın kendine has tasarımıyla hem şık hem kullanışlı ürünler arasında yer alıyor. Yağdanlığı elde veya bulaşık makinesinde yıkayabilir, uzun süre kullanabilirsiniz. Ağız kısmı damlatma yapmayacak şekilde tasarlanmış ve tek elle kolaylıkla kavranabilen ürün, oldukça rahat bir kullanım imkânı sunar. Yemek yaparken kullanmak için pratik bir yağdanlık arayanların beğenisini kazanacak olan ürün, mutfakların vazgeçilmezi olmaya aday! Sıvı yağlar, soya sosu ve sirke gibi ürünleri saklamak ve taze tutmak için kullanılabilir.

6. Ölçülü tasarıma sahip: Kitchen Love Borosilikat Damlatmaz Yağdanlık

Kitchen Love Borosilikat Damlatmaz Yağdanlık mutfağınızdaki en sevdiğiniz pratik ürünlerden biri hâline gelebilir. 500 ml hacme sahip olan ürün, rahat bir şekilde tek elle kullanılabiliyor. Yağdanlığın üretildiği borasilikat malzeme, gıda ile temasa uygun ve aynı zamanda camdan çok daha dayanıklı. Bunun yanı sıra borasilikat camlar, diğer cam türlerine göre daha fazla ısıl dirence sahip. Bu sebeple hem kızarmış yağların saklanmasında hem ocak çevresinde kullanım için son derece elverişli ürün!

7. Zarif bir seçenek: Paşabahçe İkili Yağlık Sirkelik

Yağdanlık cam modeller yoğun ilgi görüyor. Camın sağlıklı bir materyal olmasının yanında dışarıdan bakarak yağları veya içene konan sirke gibi diğer gıdaları ayıt etmek çok daha kolay. Paşabahçe İkili Yağlık Sirkelik; hem yağ için hem çeşitli soslar için kullanılabilen, akıtmaz özellikli yağdanlık çeşitleri içinde en çok rağbet gören ürünlerden biri. 500 ml hacme sahip olan ürün; şık görünümü, cam üzerinde yer alan desenleri ve metal uçlu kapağıyla çok kullanışlı. Kapağında yer alan yağ akma mekanizması ise yağın az az ve sıçramadan akması için ideal bir tasarıma sahip.

8. Az yağ kullanmak isteyenler için: Zemus Spreyli Cam Şişe Yağdanlık

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Zemus Spreyli Cam Şişe Yağdanlık, yağı daha az ve etkili kullanmak isteyenler için ideal. Sprey özelliği sayesinde yağ; gıdanın veya tavanın üzerinde tamamen yayılıyor. Böylelikle çok az miktarda kullanarak etkili bir şekilde yağlama yapmak mümkün oluyor. Şeffaf gövdesi sayesinde içinde kalan miktarı kontrol etmek daha kolay oluyor. Sprey forma sahip bir tasarım ile üretilen bu yağdanlık; malzeme miktarını kontrol etmenizi sağlayarak barbekü, fırın tepsisi ve ocak gibi çeşitli alanlarda kullanım kolaylığı sunuyor.Zemus Spreyli Cam Şişe Yağdanlık ile elinizin ayarı hiç kaçmayacak!

"9. Porselen isterim." diyorsanız: Sezka Life Standlı Bambu Kapaklı Seramik Yağlık & Sirkelik

Sezka Life Standlı Bambu Kapaklı Seramik Yağlık & Sirkelik, 1000 mililitreye sahip geniş hacmi ve kullanışlı yapısı sayesinde sıklıkla tercih edilen ürünlerden biri. Beyaz rengi ve üzerinde yer alan etiketleriyle mutfağınıza şıklık katacak ürün, kullanışlı ağız tasarımına sahip. İki farklı ağzı bulunan yağdanlıkta ağızlardan birini yağı tavaya akıtmak, diğerini ise şişenin içini doldurmak için kullanıyorsunuz. Üzerinde yer alan ahşap kapak detayı da çok şık bir görüntü sağlıyor. Üstelik geniş ağzı sayesinde temizlenmesi de çok kolay!

10. Deri kılıf detayıyla: Şahane Pazar Damlatmaz Deri Kılıflı Cam Yağlık

Yağdanlıkların en büyük sıkıntılarından biri temizlik! Bu sebeple kullanıcılar "Yağdanlık nasıl yıkanır?" diye merak ediyor. Şahane Pazar Damlatmaz Deri Kılıflı Cam Yağlık gibi ürünler bulaşık makinesinde kolaylıkla yıkanabiliyor. Yağdanlığın geniş ağzı hem doldururken hem yıkarken büyük kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda kapaklı, plastik akıtma kısmı yağı damlatmadığı için yemek yaparken ekstra temizlik işleri çıkmasını da önlüyor. Buzlu cam görüntüsü şık bir hava kazandırırken deri kılıf ise şişenin elinizden kaymasını engelliyor. En iyi yağdanlık yorumlarına sahip olan ürün 5 üzerinden 4,3 puana sahip!