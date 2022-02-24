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Mutfak dolaplarındaki yağ kalıntılarını ve kiri kolayca temizleyebilirsiniz! Bulaşık tableti ile hazırlayacağınız karışım sayesinde...

24.02.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde temizlemesi en zor odalardan biri tabii ki mutfak. Özellikle mutfak dolaplarını temizlemek epey vakit alıyor ve çok uğraştırıyor. Neyse ki mutfak dolaplarınızı pırıl pırıl yapacak bir öneriyle karşınızdayız: Bulaşık tableti! Peki, bulaşık tableti ile mutfak dolaplarınızı nasıl temizleyeceğinizi biliyor musunuz?

Mutfak dolaplarındaki yağ kalıntılarını ve kiri kolayca temizleyebilirsiniz! Bulaşık tableti ile hazırlayacağınız karışım sayesinde...

Mutfak dolapları; mutfaktaki bütün yağı ve kiri üzerine çeker. Dolaplarda biriken kirleri temizlemek ise gün geçtikçe daha zor bir hale gelir. Bu noktada yağ çözücüler ve krem temizleyiciler yeterli gelmiyorsa sizi kurtarıcınızla tanıştıralım: Bulaşık tabletleri! Peki, bulaşık tabletleri ile mutfak dolaplarını nasıl temizleyebilirsiniz? Detayları sizin için derledik.

BULAŞIK TABLETİ MUCİZESİ

Bulaşık tabletlerinin sadece bulaşık makinesinde kullanılabileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Sadece bulaşıkları temizlemekle kalmayan bu küçük mucizeler sayesinde mutfak dolaplarını da pırıl pırıl yapabilirsiniz. Mutfak dolaplarının temizliğinde kullanabileceğiniz birçok ürün var ancak bu ürünlerden bir kısmı; aşınma ve solma gibi problemlere sebep olur. Neyse ki bulaşık tabletleri temizlik esnasında mutfak dolaplarınıza zarar vermez. Tabii temizlik sırasında kullanacağınız ürün kadar silme yöntemi ve bez tercihi de önemli. Mikrofiber bezler kullanarak temizliği üst seviyelere taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda mutfak dolaplarını üstten aşağıya doğru temizlemeniz, daha doğru sonuçlar almanızı sağlar.

BULAŞIK TABLETİ İLE MUTFAK DOLAPLARINI NASIL TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ?

1 adet bulaşık tabletinin üzerine 1 litre kaynar suyu boşaltın. Tablet eriyene kadar karıştırın. Su elinizi yakmayacak kadar soğuduktan sonra mutfak dolaplarınızı bu karışımla temizleyebilirsiniz. Kolay kullanım için ürünü sprey şişesine doldurarak daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Eğer elinizde sprey şişesi bulunmuyorsa mikrofiber bezi karışıma daldırıp iyice sıkarak dolaplarınızı silebilirsiniz.

NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Mutfak dolaplarını temizlerken bulaşık tableti kullanacağınızda dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Dolapları sildikten sonra temiz suyla durulamayı unutmamalısınız. Böylece dolaplarınızın zarar görmesini önleyebilirsiniz. Ayrıca dolaplarınız renkliyse karışımı uygulamadan önce küçük bir alanda deneyebilirsiniz. Bu sayede dolaplarınızın renginin akıp akmayacağını görebilirsiniz. Uygulama sonrasında ise dolaplarınızı kuru bir bezle silerek temizliği tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde dolaplarda nemden kaynaklı oluşabilecek küf ve kokuyu önleyebilirsiniz.

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