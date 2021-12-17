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Uzun saatler alan temizlikten sıkılanlara: Mutfak ve banyolar bu yöntemlerle her zaman ışıl ışıl görünecek!

17.12.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşam alanınızın temiz ve düzenli olması diğer işlerinizi daha kolay yapmanızı ve aniden gelen misafirlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Peki en çok kullandığınız alanlardan olan mutfak ve banyo temizliği nasıl yapılmalı? Her zaman temiz ve düzenli görünen mutfak ve banyolar için ipuçları yazımızda.

Uzun saatler alan temizlikten sıkılanlara: Mutfak ve banyolar bu yöntemlerle her zaman ışıl ışıl görünecek!

Banyo ve mutfaklar, temizliği en fazla zaman alan yerler. Evin diğer bölgelerine göre daha fazla hijyen isteyen bu alanları hemencecik temizlemek zor olabiliyor. Birkaç küçük ipucuyla mutfak ve banyolarınız hep ışıl ışıl görünecek.

İŞE MUTFAK TEZGAHINDAKİ DAĞINIKLIĞI TOPLAMAKLA BAŞLAYIN

Yemek sonrası tezgahınızda bıraktığınız tabak, çatal ve bardaklar birikerek dağınıklık yaratıyor. Mutfak temizliğine öncelikle tezgah ve masa üstü gibi alanları toplayarak başlayabilirsiniz. Kullanmadığınız her eşyayı dolaplara kaldırıp yüzeyleri silerek daha temiz ve derli toplu bir görüntüye ulaşın.

YEMEK YAPARKEN ELİNİZİN ALTINDA BİR BEZ BULUNDURUN

Yemek yaparken tezgaha damlayan bir damla yemek artığını hemen bir bezle silin. Kurumasını beklemeden lekeyi temizlemeniz, sonrasında yapacağınız temizliği epeyce kolaylaştırır.

DOLAP YÜZEYLERİNİ UNUTMAYIN

Parmak izleri, sıçrayan yağlar, su lekeleri derken gün ışığında daha da dikkat çekebilecek dolap kirlerini unutmayın. Bulaşık deterjanıyla bu lekeleri pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz.

FIRIN VE OCAK TEMİZLİĞİ ÖNEMLİ

Fırın içlerinin düzenli temizliği önemli. Fırın kapağını ve tutacağını da yağ çözücü yardımıyla düzenli olarak silin. Ocağınızdaki kirlerin kurumalarına izin vermeden parçalarını bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

BANYONUZ İÇİN DÜZENLEYİCİLER KULLANIN

Sıra geldi banyonuza. Çok sayıda deterjan ve kişisel bakım malzemesinin bulunduğu banyolarda düzenleyiciler kullanarak bu alanların her zaman derli toplu görünmelerini sağlayabilirsiniz.

AYNA VE PARLAK YÜZEYLERİN TEMİZLİĞİ

Aynalarda bulunun su lekeleri çok çabuk fark edilebilir. Lavabonuz için de aynı şey geçerli. Günde 5 dakikanızı alacak yüzey temizliği her gün yapıldığında büyük fark yaratabilir.

DUŞ KABİNİNİ UNUTMAYIN

Duş kabininin camları, fayansları ve muslukları, kireç ve pastan dolayı kötü bir görüntü oluşturuyor. Belli aralıklarla bu alanları pas çözücü yardımıyla temizlemeyi ihmal etmeyin.

YÜZEYLERİ MUTLAKA KURU BIRAKIN

Islak yüzeylerde bakteriler daha çabuk çoğalabilir. Dolayısıyla her temizlik sonrasında ıslak kalan yüzeyleri mutlaka kurulayın.

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