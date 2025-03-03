Mutfakta alan yaratmak için deneyebileceğiniz 10 DIY fikri

1. Manyetik baharat rafları ile duvarları değerlendirin.



Baharat kavanozlarını dolapta üst üste yığmak yerine manyetik kavanozlarla duvarda sergilemek harika bir fikir! Metal bir levhayı veya doğrudan duvara monte edilen manyetik şeritleri kullanarak baharatları göz önünde tutabilirsiniz. Böylece dolap içleri rahatlar ve aradığınızı bulmak çok daha kolay hale gelir.

2. Tezgah altı çekmeceler ile gizli depolama...



Tezgâhın altına ince çekmeceler monte ederek fazla tabak, peçete ya da mutfak havlularını saklayabilirsiniz. Bu çekmeceler özellikle küçük mutfaklarda büyük kurtarıcı oluyor. Hem dağınıklığı göz önünden kaldırıyor hem de kullanımı inanılmaz pratik.

3. Askılıklardan yaratıcı çözümler!



Kepçe, spatula, tencere kapakları gibi sık kullanılan mutfak aletlerini dolaba tıkıştırmak yerine duvara asmak hem şık hem de kullanışlı bir çözüm. İnce bir çubuk veya birkaç sağlam kancayla duvara monte edeceğiniz askılar, tezgâhta ve çekmecelerde ciddi anlamda yer açar. Ayrıca, ihtiyacınız olduğunda her şey elinizin altında olur!

4. Çekmece içi bölücüler ile kaosu bitirin.



Çatal bıçak çekmecesinde her şey birbirine karışıyorsa, DIY bölücüler yaparak bu karmaşaya son verebilirsiniz. Ahşap veya plastik malzemelerden yapabileceğiniz bölücüler, kaşık, çatal ve bıçakları düzenli tutar.

5. Baharatlar için döner tepsiler...



Kilerde veya dolapta baharat ararken her şeyi deviriyorsanız, döner tepsiler tam size göre! Hem yerden tasarruf sağlıyor hem de aradığınız baharatı bulmak çok daha kolay hale geliyor. Birkaç basit malzemeyle kendi döner tepsinizi yapabilir ya da uygun fiyatlı seçenekleri tercih edebilirsiniz.

6. Cam kavanozlarla şeffaf depolama.



Makarna, bakliyat, kurabiye gibi gıdaları cam kavanozlarda saklayarak hem düzen sağlayın hem de neyin nerede olduğunu rahatça görün. Cam kavanozlar, mutfakta daha temiz ve modern bir görünüm yaratır. Ayrıca, içindekileri kolayca görebildiğiniz için gereksiz paketlerden de kurtulmuş olursunuz.

7. Kapak arkası organizerler...



Dolap kapaklarının arkasına monte edilen sepetler veya organizerlerle folyolar, streç filmler, temizlik malzemeleri gibi şeyleri saklayabilirsiniz. Bu alanlar genellikle boş kalır ama doğru değerlendirildiğinde bayağı yer kazandırır. Böylece dolapların içi daha düzenli ve kullanışlı hale gelir!

8. Manyetik bıçak tutucular...



Tezgâhta yer kaplayan bıçak bloklarından kurtulup manyetik tutucular kullanmak hem güvenli hem de fazlasıyla havalı bir çözüm. Duvara monte edilen bu tutucular sayesinde bıçaklar hem elinizin altında olur hem de çekmecelerde yer açılır. Üstelik mutfağınıza profesyonel bir hava katar!

9. Eski ahşap kasalardan raf yapımı.



Rustik bir dokunuş isteyenler için eski ahşap kasalar harika bir seçenek! Biraz zımpara ve birkaç vida ile bu kasaları duvar rafına dönüştürebilirsiniz. Hem nostaljik hem de fazlasıyla kullanışlı olan bu raflar, bardaklardan kavanozlara kadar birçok şeyi düzenli bir şekilde saklamanızı sağlar.

10. Çok katlı tezgah üstü standlar!



Tezgahta alan yetmiyorsa yukarı doğru genişleyin! Çok katlı standlar, bardak, tabak ve baharatlar için ekstra alan yaratır. Üstelik mutfağa derli toplu bir hava katar. Yapımı da oldukça basit; birkaç ahşap veya metal parça ile kendi standınızı oluşturabilirsiniz.