Mutfakta süzgeç hilesi 86 bin beğeni aldı: Yıllarca yanlış mı temizledik?

Sosyal medyada paylaştığı pratik ev tüyolarıyla tanınan bir kadın, süzgecin 'doğru' şekilde nasıl temizleneceğini gösterdiği videosuyla gündem oldu. Instagram’da 78 bin 500 takipçisi bulunan Amerikalı Alina, son reels videosunda süzgecin daha etkili temizlenmesi için önerdiği yöntemi anlattı. Ancak herkes bu yöntemi kabul etmedi.

SADECE SUYLA YIKAMAK YETMİYOR MU?

Alina videonun başında, süzgecin akan suyun altında normal şekilde temizlemeye çalışarak bunun “yanlış” olduğunu işaret etti.

Ardından eline bir kaşık alarak, kaşığı su ile süzgecin arasına ters şekilde tuttu. Bu sayede suyun basıncı arttı ve eleğin gözenekleri daha kolay temizlendi.

Videodaki yazıda ise şu ifadeyi kullandı: "Keşke bunu daha önce bilseydim."

BİNLERCE BEĞENİ, YÜZLERCE YORUM ALDI

Kısa sürede viral olan paylaşım 86 binden fazla beğeni topladı. Bir kullanıcı şaşkınlığını, "Vay canına, gerçekten işe yarayan bir video" sözleriyle ifade etti.

Başka bir kullanıcı ise yöntemi "dahi işi" olarak nitelendirdi. Birçok kişi de teşekkür ederek yıllardır bunu bilmediklerini itiraf etti.

"ELİN VARKEN KAŞIĞA NE GEREK VAR?" TARTIŞMASI

Her ne kadar yöntemi beğenen olsa da bazı takipçiler Alina’nın önerisine karşı çıktı. Bazı yorumlarda, eleği temizlemek için kaşık yerine ellerin kullanılmasının yeterli olduğu savunuldu:

"Elinizi de kullanabilirsiniz."

"Kaşığa ne gerek var, elin var."

"Ben hep ellerimle temizliyorum."

Hatta bir kullanıcı yöntem için, “Bu tarz 'yaşam tüyolarına' ihtiyaç duyanlar için umut kalmamış demektir” diye yorum yaptı.