Mutfak temizliğinde en sık yapılan hatalardan biri, farklı yüzeyleri ve dökülen yiyecekleri temizlemek için aynı süngeri kullanmak.

Lavabonun kenarında duran süngerle buzdolabındaki bir lekeyi silmek veya yemek hazırlanan tezgahı temizlemek pratik gibi görünse de ciddi hijyen sorunlarına yol açabilir.

Bunun en önemli nedenlerinden biri, mutfak süngerlerinin bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşturması.

Süngerlerin nemli yapısı, sıcaklık ve üzerinde kalan yiyecek artıkları; Salmonella ve E. coli gibi bakterilerin çoğalmasını kolaylaştırabilir.

Bu nedenle aynı süngerin mutfağın farklı alanlarında kullanılması, bakterilerin bir yüzeyden diğerine taşınmasına neden olabilir.

MUTFAK SÜNGERLERİ BAKTERİ YUVASINA DÖNÜŞEBİLİR

Dışarıdan temiz görünen bir mutfak süngeri, aslında çok sayıda mikroorganizmayı barındırabilir. Özellikle sürekli ıslak kalan ve üzerinde yemek artıkları biriken süngerler, bakteri oluşumu açısından risk taşıyor.

Süngeri yalnızca bulaşık deterjanı ve suyla yıkamak da hijyen sağlamak için yeterli olmayabilir. Süngerin düzenli olarak temizlenmesi ve belirli aralıklarla değiştirilmesi gerekir.

Mutfak hijyenini korumak için süngerlerin haftada bir değiştirilmesi önerilir. Bunun yanı sıra süngerleri temizlemek için bulaşık makinesinden yararlanılabilir.

Mikrodalgada temizleme veya uygun şekilde seyreltilmiş çamaşır suyu çözeltisinde bekletme yöntemleri de seçenekler arasında yer alıyor.

Ancak mikrodalga yöntemi uygulanacaksa süngerin tamamen ıslak olması ve metal içermemesi gerekir. Çamaşır suyu kullanırken de ürünün etiketindeki seyreltme ve güvenlik talimatlarına uyulması önem taşıyor. Farklı temizlik kimyasalları kesinlikle birbirine karıştırılmamalı.

ÇİĞ ET TEMİZLİĞİNDE AYNI SÜNGERİ KULLANMAYIN

Mutfakta çapraz bulaşma riskinin en yüksek olduğu durumlardan biri çiğ et hazırlığı sonrasında yapılan temizlik.

Çiğ tavuk, et ve balıktan bulaşabilecek mikroorganizmalar, aynı sünger aracılığıyla tezgaha, lavaboya ve diğer mutfak yüzeylerine taşınabilir.

Bu nedenle çiğ etle temas eden alanların temizliğinde ayrı temizlik malzemeleri kullanılmalı. Mümkünse tek kullanımlık kağıt havlu veya uygun temizlik bezleri tercih edilmeli. Kullanılan bez ve süngerler de diğer temizlik malzemelerinden ayrı tutulmalı.

HER YÜZEY İÇİN FARKLI SÜNGER TERCİH EDİN

Mutfak temizliğinde dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise her süngerin aynı işlevi görmemesi.

Aşındırıcı yüzeye sahip sert süngerler, bazı mutfak eşyalarına zarar verebilir. Örneğin bu tür süngerlerin beyaz eşyalarda kullanılması, cihazların üzerindeki boyalı yazıların ve işaretlerin silinmesine yol açabilir.

Cam ocaklarda sert ovma fırçaları veya aşındırıcı süngerler kullanmak ise zamanla çizik oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle cam ocaklar için üreticinin önerdiği temizlik ürünleri ve yumuşak bezler tercih edilmeli.

MUTFAK TEMİZLİĞİNDE BU KURALLARA DİKKAT EDİN

Mutfakta hem hijyen sağlamak hem de yüzeyleri korumak için şu noktalara dikkat etmek gerekir: