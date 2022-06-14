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Mutfaktaki görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

14.06.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seramik yemek tabakları neredeyse her mutfakta var. Şık olmasının yanı sıra sağlıklı olduğu düşünülen seramik tabaklar yanlış seçildiğinde zehir saçmaya başlıyor. Özellikle çocuklar için kullanılan mutfak ürünlerinde terciniz asla seramikten yana olmamalı. Seramik yemek tabakları, fincanlar, bardaklar ve kaseler zehir etkili ağır metal içerebilir.

Mutfaktaki görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Seramikten yapılan mutfak ürünleri göz alıcı şıklıkta olabilir ancak yanlış seçilen seramik ürünler ise hayatınızı kabusa döndürebilir. Mutfakta kullanmayı planladığınız ürünlerin mutlaka yeme içmeye uygun olduğundan emin olmalısınız. Her seramik ürün gıda güvenliğine uygun olmayabilir. Çamur tipi, ürünün formu, yüzey dokusu, pişirme programı, oksit ilavesi ve diğer birçok değişkenin tümünün dikkate alınması gerekir. Genel olarak, yeme-içme kaplarında kullanıma uygun sırların, uygun bir çamur tipi üzerinde olgunlaşana kadar pişirilmesi koşuluyla gıdaya uygunluktan bahsedilebilir.

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Seramik üretim sürecinde çok fazla değişken olduğu için (çamur ve sır uyumu, kimyasal içerikte değişkenlik, fırınlarda sıcaklık değişkenliği, organik malzemeler vb.), gıda açısından güvenli bir seramik sır reçetesinin size uygun olup olmadığını bilmek zor olabilir.

BAKTERİLER İÇİN SIĞINAK

Bir seramik ürünün "gıdaya uygun" olması için, yiyecek veya içecekle doğrudan temas eden tüm yüzeylerin, suyun, meyve sularının veya yağların nüfuz edebileceği çatlaklar ya da pürüzlü dokular içermeyen, pürüzsüz, hasarsız camsı yüzeylere sahip olması gerekir. Bu tür kusurlar, bakteri büyümesi için sığınaklar olabilir.

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SERAMİK ÜRÜNLERE YAPILAN TESTLER

Seramik ürünler için kurşun ve kadmiyum analizleri yapılıyor. Eğer kurşun ve kadmiyum içerirse gıdalara geçiş olacağından insan sağlığını etkileyecek durumlara yol açıyor. Bu tarz zararlı kimyasalları barındıran seramikler çok çabuk zarar görüp gıdalara kimyasal geçişlere neden oluyor. Seramik ve porselen ürünler kaolen, kil, feldispat ve kuvarsdan oluşuyor. Ürünleri birbirinden ayıran ise pişirme sıcaklıkları oluyor. Porselen 1.400 derecede seramik ürünler ise 1000-12000 derecede pişiriliyor.

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TEMİZLENMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Porselen ürünler iyice sertleştiği için üzerindeki ağır metal içeren sırın kullanım sırasında çatlaması mümkün olmuyor. Seramik ürünler ise su geçirgen olduğu için uzun süreli kullanımlarda, su emmesinden kaynaklanan sır çatlakları ortaya çıkıyor. Pişirim sıcaklığının düşük olmasından dolayı, sır sert bir darbeyle de çatlayabiliyor. Sır çatladıktan sonra içinde bulunan ağır metaller yemekle birlikte vücudumuza geçiyor.

Ayrıca iyi temizlenmesi mümkün olmayan çatlakların arasında barınan mikroplarda sağlık açısından risk teşkil ediyor.


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