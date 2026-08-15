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Mutfaktaki sabırsızlık dereceni ölçüyoruz!

Yemek yaparken herkesin sabır eşiği farklıdır. Peki sen mutfakta ne kadar sabırlısın? Vereceğin cevaplarla mutfakta nasıl bir karaktere sahip olduğunu ve sabırsızlık seviyeni ortaya çıkarıyoruz!

Mutfaktaki sabırsızlık dereceni ölçüyoruz!

Haydi başlayalım! 👇

Mutfaktaki sabırsızlık dereceni ölçüyoruz!

1/8

Makarna suyunun kaynamasını beklerken ne yaparsın?

Makarna suyunun kaynamasını beklerken ne yaparsın?
O sırada masayı kurar, sakince sosumu hazırlarım.
Tencerenin kapağını kapatır, ara sıra gelip kontrol ederim.
Tencerenin başında dikilip suyun kaynaması için sabırsızca beklerim.
Su daha ılıkken makarnayı içine atar, nasıl olsa pişecek derim.
2/8

Tarifte "2 saat buzdolabında dinlendirin" ibaresi görünce tepkin ne olur?

Tarifte "2 saat buzdolabında dinlendirin" ibaresi görünce tepkin ne olur?
Kural neyse odur, saatimi kurar tam 2 saat bekletirim.
1.5 saat yeterli olur diye düşünüp dolaptan alırım.
Dondurucuya atıp 15 dakikada işi bitirmeye çalışırım.
Dinlendirme de neymiş deyip anında yemeye başlarım.
3/8

Kahve demlenirken ne yaparsın?

Kahve demlenirken ne yaparsın?
Rengini ve kokusunu tam alana kadar süresine sadık kalırım.
Telefonuma bakar, zamanın geçmesini beklerim.
Sürekli bardağa döküp rengi gelmiş mi diye bakar, tazelemeye çalışırım.
Poşet çayı sıcak suya sokar sokmaz sıkıp hemen içerim.
4/8

Yemek hazır olana kadar bunlardan hangisini içersin?

Su
Çay
Kahve
Soda
5/8

Soğan doğrama sürecin nasıl geçer?

Soğan doğrama sürecin nasıl geçer?
İnce ince, eşit boyutlarda ve sakince doğrarım.
Gözüm yansa da işimi bitirip hızlıca tavaya atarım.
Gözyaşları içinde rastgele büyük parçalar halinde keserim.
Rondonun içine atıp püre haline getiririm, doğramakla uğraşamam.
6/8

Donmuş eti çözdürmen gerektiğinde uyguladığın yöntem ne?

Donmuş eti çözdürmen gerektiğinde uyguladığın yöntem ne?
Bir gece önceden buzdolabının alt rafına koyarım.
Sabah çıkarıp oda sıcaklığında çözülmesini beklerim.
Sıcak suyun içine atıp hızlıca çözdürmeye çalışırım.
Dondurucudan çıkardığım gibi buzlu buzlu tavaya atarım.
7/8

Bir yemek seçmen gerekse...

Güveç
Pilav
Burger
Noodle
8/8

Son olarak tavada krep yaparken ilk ne zaman çevirirsin?

Son olarak tavada krep yaparken ilk ne zaman çevirirsin?
Üzerinde baloncuklar oluşup kenarları iyice ayrılınca.
Altı kızarmış mı diye spatulayla hafifçe kaldırıp baktıktan sonra.
Dökeli 30 saniye olmuşken sabırsızlıkla çevirmeye çalışır, hamuru dağıtırım.
Tavaya döker dökmez sallar, pişmeden çevirmeye kalkışırım.
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Philips Yaşam Kategorisi Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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