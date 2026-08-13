KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Seçtiğin kitap türüne göre seni yansıtan dünya kahvesini söylüyoruz!

Okuma alışkanlıkların, sayfa aralarında aradığın huzur ve seni heyecanlandıran kurgular aslında kişiliğinin en derin ipuçlarını barındırıyor. Tıpkı damak tadın gibi!

Seçtiğin kitap türüne göre seni yansıtan dünya kahvesini söylüyoruz!

Haydi başlayalım!👇

Seçtiğin kitap türüne göre seni yansıtan dünya kahvesini söylüyoruz!

1/8

Bu kitap türlerinden birini seç bakalım!

Bu kitap türlerinden birini seç bakalım!
Aşk romanı
Polisiye roman
Kişisel gelişim
Fantastik roman
2/8

Bir kitapta en çok ne ararsın?

Bir kitapta en çok ne ararsın?
Derinlik ararım.
Gizem ararım.
Bilgi ararım.
Hayal gücü ararım.
3/8

Bu klasiklerden hangisini seçersin?

Jane Eyre
Monte Kristo Kontu
Savaş Sanatı
Dune
4/8

Burası önemli! Kitaplığını nasıl düzenlersin?

Burası önemli! Kitaplığını nasıl düzenlersin?
Kategori ve türlerine göre ayırırım.
Yılların yaşanmışlığını hissettiren, biraz dağınık ama ruhu olan bir düzen çerçevesinde düzenlerim.
Alfabetik veya tamamen fonksiyonel bir mantık çerçevesinde düzenlerim.
Renklerine göre düzenlerim.
5/8

Hangi kitap türü seni dünyadan tamamen soyutlar?

Hangi kitap türü seni dünyadan tamamen soyutlar?
Romantik komedi, kişisel gelişim veya sıcak aile hikayeleri.
Polisiye, gerilim veya aksiyon dolu bir macera.
Dünya klasikleri, tarihi romanlar veya felsefi eserler.
Bilim kurgu ve fantastik kurgu.
6/8

Bir roman kahramanında aradığın en önemli özellik bunlardan hangisi?

Bir roman kahramanında aradığın en önemli özellik bunlardan hangisi?
Hızlı karar verebilen, cesur ve pratik zekalı olması.
Derin bir geçmişe, karmaşık duygulara ve güçlü bir karakter gelişimine sahip olması.
Sıra dışı vizyonuyla kuralları yıkan ve olaylara zekice yaklaşan biri olması.
Empati yeteneği yüksek, sevecen ve fedakar bir yapıya sahip olması.
7/8

Bu kitap serilerinden birini seç bakalım!

Bridgerton
Açlık Oyunları
Yüzüklerin Efendisi
Harry Potter
8/8

Sana göre unutulmaz bir hikayenin olmazsa olmazı nedir?

Sana göre unutulmaz bir hikayenin olmazsa olmazı nedir?
İnsanın içini ısıtan dostluklar ve tutkulu aşklar.
İnsan doğasını ve hayatın anlamını sorgulatan alt metinler.
Temponun bir an bile düşmediği ters köşeler.
Mantık sınırlarını zorlayan yaratıcı dünyalar ve detaylar.
Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.