Seçtiğin kitap türüne göre seni yansıtan dünya kahvesini söylüyoruz!

1/8
Bu kitap türlerinden birini seç bakalım!
2/8
Bir kitapta en çok ne ararsın?
3/8
Bu klasiklerden hangisini seçersin?
4/8
Burası önemli! Kitaplığını nasıl düzenlersin?
Kategori ve türlerine göre ayırırım.
Yılların yaşanmışlığını hissettiren, biraz dağınık ama ruhu olan bir düzen çerçevesinde düzenlerim.
Alfabetik veya tamamen fonksiyonel bir mantık çerçevesinde düzenlerim.
Renklerine göre düzenlerim.
5/8
Hangi kitap türü seni dünyadan tamamen soyutlar?
Romantik komedi, kişisel gelişim veya sıcak aile hikayeleri.
Polisiye, gerilim veya aksiyon dolu bir macera.
Dünya klasikleri, tarihi romanlar veya felsefi eserler.
Bilim kurgu ve fantastik kurgu.
6/8
Bir roman kahramanında aradığın en önemli özellik bunlardan hangisi?
Hızlı karar verebilen, cesur ve pratik zekalı olması.
Derin bir geçmişe, karmaşık duygulara ve güçlü bir karakter gelişimine sahip olması.
Sıra dışı vizyonuyla kuralları yıkan ve olaylara zekice yaklaşan biri olması.
Empati yeteneği yüksek, sevecen ve fedakar bir yapıya sahip olması.
7/8
Bu kitap serilerinden birini seç bakalım!
8/8
Sana göre unutulmaz bir hikayenin olmazsa olmazı nedir?
İnsanın içini ısıtan dostluklar ve tutkulu aşklar.
İnsan doğasını ve hayatın anlamını sorgulatan alt metinler.
Temponun bir an bile düşmediği ters köşeler.
Mantık sınırlarını zorlayan yaratıcı dünyalar ve detaylar.