Mutlu Türkmen kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Mutlu Türkmen biyografisi...

1997 senesinde Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. 2001 senesinde Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması ve Uygulaması, 2005 senesinde Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dallarından yüksek lisans dereceleri almıştır. 2007 senesinde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (Tefsir) anabilim dalından doktora derecesi hak etmiştir. 2012 senesinde ise Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim dalından ikinci doktora derecesini almıştır. 30 Mart 2015 tarihinde Yüksek Öğretim Kurumundan Beden Eğitimi ve Spor alanında Bilim Doçenti unvanı almış ve 21 Nisan 2020 tarihinde Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda profesör ünvanını almıştır.

Mutlu Türkmen, 1973 senesinde Gümüşhane Şiran Arıtaş Köyü'nde dünyaya gelmiştir. İlköğrenimine Arıtaş Köyü İlkokulunda başlayıp, Ankara Karşıyaka İlkokulunda tamamlamıştır. Daha sonra sırasıyla Özel Yükseliş Lisesi Orta Kısmı ve Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesini tamamlamıştır.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen kararla Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen atandı. İki senedir Bayburt Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Mutlu Türkmen'in hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Mutlu Türkmen kimdir, nereli ve kaç yaşında?

MUTLU TÜRKMEN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Türkmen, 1997-2010 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi’nde İngilizce Okutmanı olarak görev yapmıştır. 2010-2012 tarihleri arasında Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunda öğretim görevlisi ve 2012’den itibaren öğretim üyesi olarak görev üstlenmiştir. 2012-2016 yılları arasında aynı okulda Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2016-2019 arasında ise Rekreasyon Bölüm Başkanı olarak görev yapan Mutlu Türkmen, 15 Mart 2019 tarihinden itibaren Bayburt Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği Bölümünde görev yapmaya başlamıştır.

2005’teki kuruluşundan itibaren Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nun Başkan Vekili olarak görev yapmış ve 8 Haziran 2018 tarihinde Federasyon Başkanlığına seçilmiştir. 26 Mayıs 2018 tarihinde Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanlığına seçilen Türkmen, Türk spor tarihinde uluslararası federasyon başkanlığına seçilmiş olan ikinci kişi olarak ismini Türk Spor tarihine yazdırmayı başarmıştır.



