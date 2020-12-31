Muz kabuğunun faydaları 'yok artık' dedirten cinsten! Hem cildi parlatıyor, hem de...

Bu makaleyi okuduktan sonra muz kabuğunun birçok mucizevi kullanım alanı olduğunu öğrenecek atmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz. Muz kabuklarını bazen mutfağınızda bir temizlik ürünü bazen de güzellik rutininizin bir parçası yapacaksınız...

SİVİLCELERİ AZALTIYOR

Muz kabukları C vitamini ve E vitamini içerir ve ayrıca potasyum, çinko, demir ve manganez içerir. Bu besinler iltihaplı cildi sakinleştirebilir ve akne salgınlarını azaltabilir. Muz kabuğunu cildinize sürün ve 5 ila 10 dakika bekleyin. Cildinizi durulayın. Günde iki kez tekrarlayın.

DİŞLERİ BEYAZLATIYOR

Olgun muz kabukları, kahve ve çay gibi bazı içeceklerin tüketiminin sonucu olarak ortaya çıkan sarı lekeleri azaltmaya yardımcı olan potasyum açısından çok zengindir. Dişlerinizi fırçalayın ve iyice yıkayın. Muz kabuğunu 2 dakika boyunca dişlerinize sürün. Dişlerinizi tekrar durulayın ve tekrarlayın.

KIRIŞIKLIKLARI AZALTIYOR

Yüz kırışıklıkları, cildin elastikiyetini kaybettiği ve sertliğini kaybettiği zaman ortaya çıkar. Muzlardaki antioksidanlar ve C vitamini kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Muz kabuğunu cildinize sürün. 30 dakika ya da gece boyunca bırakın. Yüzünüzü yıkayın ve nemlendirin. Haftada 3 kez tekrarlayın.