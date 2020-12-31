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Muz kabuğunun faydaları 'yok artık' dedirten cinsten! Hem cildi parlatıyor, hem de...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 31.12.2020 13:29 | Son Güncelleme:
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Muz kabuğunun faydaları 'yok artık' dedirten cinsten! Hem cildi parlatıyor, hem de...

Yok artık öyle muzu yedikten sonra kabuğunu çöpe atmak. İlk iş doğrudan yüzümüze sürüp akneleri kurutuyoruz, sonra gübreleme işlemi için kullanıyoruz.

Bu makaleyi okuduktan sonra muz kabuğunun birçok mucizevi kullanım alanı olduğunu öğrenecek atmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz. Muz kabuklarını bazen mutfağınızda bir temizlik ürünü bazen de güzellik rutininizin bir parçası yapacaksınız...

SİVİLCELERİ AZALTIYOR

Muz kabukları C vitamini ve E vitamini içerir ve ayrıca potasyum, çinko, demir ve manganez içerir. Bu besinler iltihaplı cildi sakinleştirebilir ve akne salgınlarını azaltabilir. Muz kabuğunu cildinize sürün ve 5 ila 10 dakika bekleyin. Cildinizi durulayın. Günde iki kez tekrarlayın.

DİŞLERİ BEYAZLATIYOR

Olgun muz kabukları, kahve ve çay gibi bazı içeceklerin tüketiminin sonucu olarak ortaya çıkan sarı lekeleri azaltmaya yardımcı olan potasyum açısından çok zengindir. Dişlerinizi fırçalayın ve iyice yıkayın. Muz kabuğunu 2 dakika boyunca dişlerinize sürün. Dişlerinizi tekrar durulayın ve tekrarlayın.

KIRIŞIKLIKLARI AZALTIYOR

Yüz kırışıklıkları, cildin elastikiyetini kaybettiği ve sertliğini kaybettiği zaman ortaya çıkar. Muzlardaki antioksidanlar ve C vitamini kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Muz kabuğunu cildinize sürün. 30 dakika ya da gece boyunca bırakın. Yüzünüzü yıkayın ve nemlendirin. Haftada 3 kez tekrarlayın.

MİGREN VE BAŞ AĞRILARINA YARDIMCI OLUYOR

Migreninizi tedavi etmek için doğal bir yol arıyorsanız, muz bu sorununuza yardımcı olacaktır. Alnınıza ve ensenize bir muz kabuğu koyun. Ağrınızın hafiflediğini göreceksiniz. Bunun nedeni kabuktaki potasyumdur. Muz kabuğunu bir saatliğine dondurucuya koyun. Alnınıza ve boynunuzun arkasına birer kabuk koyun. Isınana kadar bekletin.

KAŞINTILI CİLDİ RAHATLATIYOR

Muz kabukları kaşıntılı ciltler için harika bir ev ilacıdır. Sivrisinek sokması gibi kaşıntılardan kurtulmak için bir muz kabuğu kullanın. Muz kabuğunu etkilenen bölgeye uygulayın ve 10-15 dakika bekletin.

YARALARIN GÖRÜNÜMÜ AZALTIYOR

Muz kabukları, şişlik, kızarıklık ve yara izi gibi cilt tahrişini büyük ölçüde azaltma yeteneğine sahiptir. Muz kabuğunu alın ve etkilenen bölgeye uygulayın. Bir gece bekletin. Günlük olarak tekrarlayın.

ETİ YUMUŞATIR

Etinizin nemli ve yumuşak kalmasını sağlamak için kavurma kabına biraz olgunlaşmış muz kabuğu ekleyin. Bu sayede, fırındaki kızartmalarınızın da sulu kalmasını ve lezzet dolu olmasını sağlarsınız. Muz kabuğu, nemi hem korur hem de pişirmeye devam eder.

GÜBRELEME

Gübre yığınınıza bir muz kabuğu eklenmesi, daha fazla kalsiyum, magnezyum, kükürt, fosfat, potasyum ve sodyumun ilavesini sağlar. Bunların hepsi, bitkilerin sağlıklı büyümesi için hayati önem taşır. Muz kabuklarını küçük parçalara ayırın. Döllemek istediğiniz bitki altına muz kabuklarını gömün. Toprağın üstüne oturmasını sağlamak için alanı hemen sulayın.


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