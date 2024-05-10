KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Muz kabuklarını sakın çöpe atmayın! Bu faydasını bilen çok az

    Muz kabuklarını sakın çöpe atmayın! Bu faydasını bilen çok az

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    10.05.2024 10:16
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Özellikle çocukların bayılarak tükettiği muz hem nefis kokusu hem de tadıyla adeta iştah açan meyvelerden. Muzun yanı sıra kabuklarının da bir faydası ortaya çıktı. İnci gibi dişler için muz kabuklarını çöpe atmadan önce değerlendirebilirsiniz.

    En sevilen meyvelerden biri olan muzun kendi gibi kabuğu da faydalı çıktı. Muzdaki potasyumun yüzde 50'si dış kabuğunda bulunuyor. Muz kabuklarının faydasından siz de yararlanmak istiyorsanız çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün. İşte muz kabukları ile kolay diş beyazlatma yöntemi...

    BU FAYDASINI DUYAN ŞAŞIRIYOR

    muz

    Potasyum ve magnezyum zengini muz kabuğunun diş beyazlatmada olan gücü oldukça şaşırtıcı. Bu doğal diş beyazlatma yöntemi için 15 dakikanızı ayırmanız yeterli.

    iStock-927709192

    İlk olarak muzu soyun ve dilerseniz tüketin. Daha sonra soyduğunuz muz kabuğunun iç kısmıyla dişlerinizi güzelce ovun. Ovma işleminin ardından 10 dakika bekleyin. Bekleme sırasında dudaklarınızı dişlerinize temas ettirmemeye özen gösterin. Son oalrakher zamanki gibi dişlerinizi fırçalayın. Dişlerinizde gözle görülür bir parlama fark edeceksiniz.

    Vitrin


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Uykudayken cayır cayır yağ yaktıran yoğurt kürü!Uykudayken cayır cayır yağ yaktıran yoğurt kürü!
    Zor dönemdeyken markasını kurdu! İşte başarı hikayesi...Zor dönemdeyken markasını kurdu! İşte başarı hikayesi...
    Bu hastalık sinsi ilerliyor, genellikle üçüncü evreye kadar belirti vermiyorBu hastalık sinsi ilerliyor, genellikle üçüncü evreye kadar belirti vermiyor
    Anahtar Kelimeler:
    muz diş Göz dudak
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

    Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

    Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.