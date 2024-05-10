Muz kabuklarını sakın çöpe atmayın! Bu faydasını bilen çok az

En sevilen meyvelerden biri olan muzun kendi gibi kabuğu da faydalı çıktı. Muzdaki potasyumun yüzde 50'si dış kabuğunda bulunuyor. Muz kabuklarının faydasından siz de yararlanmak istiyorsanız çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün. İşte muz kabukları ile kolay diş beyazlatma yöntemi...

BU FAYDASINI DUYAN ŞAŞIRIYOR

Potasyum ve magnezyum zengini muz kabuğunun diş beyazlatmada olan gücü oldukça şaşırtıcı. Bu doğal diş beyazlatma yöntemi için 15 dakikanızı ayırmanız yeterli.

İlk olarak muzu soyun ve dilerseniz tüketin. Daha sonra soyduğunuz muz kabuğunun iç kısmıyla dişlerinizi güzelce ovun. Ovma işleminin ardından 10 dakika bekleyin. Bekleme sırasında dudaklarınızı dişlerinize temas ettirmemeye özen gösterin. Son oalrakher zamanki gibi dişlerinizi fırçalayın. Dişlerinizde gözle görülür bir parlama fark edeceksiniz.







