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Müzedeki tadilat sırasında yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 14:04 | Son Güncelleme

KONYA'da Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi'nin bodrum katında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı.

Müzedeki tadilat sırasında yangın çıktı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi'nin bodrum katında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Yangın, iftaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tadilat yapan işçilerden biri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kerimdede Mahallesi Kerimler Caddesi üzerinde bulunan Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi'nin bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre bodrum katında yapılan tadilat sırasında, malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Müze personelinin ihbarı üzerine olay yerine iftaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hemen müdahale ederken, müze personeli güvenlik amaçlı dışarıya çıkarıldı. Yangın, iftaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen tadilatta çalışah işçilerden Muzaffer Güney (25) ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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Müzedeki tadilat sırasında yangın çıktıMüzedeki tadilat sırasında yangın çıktıMüzedeki tadilat sırasında yangın çıktıMüzedeki tadilat sırasında yangın çıktı

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