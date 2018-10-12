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Müzenin önünde bulgur dövdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 14:42 | Son Güncelleme

Bilecik Yaşayan Kent Müzesi'nin önünde yöresel kıyafetli kadınlar değirmen taşında bulgur dövdü

BİLECİK (AA) - Bilecik Yaşayan Kent Müzesi'nin önünde "Geleneklerimizi Yaşatıyoruz" projesi kapsamında, yöresel kıyafetli kadınlar değirmen taşında bulgur dövdü.

Kentin yakın tarihine ilişkin materyal ve görsellerin sergilendiği müze önünde kurulan alanda yöresel kıyafetlerini giyen ve maniler söyleyen kadınlar, kıvama gelmesi için uzun süre bulgur dövdü. Daha sonra tabaklara konulan bulgur, müzeyi ziyarete gelenlere ikram edildi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve görenekleri bizzat hayata uygulayarak yaşatmayı ön plana aldıklarını söyledi.

Yağcı, müzede bugüne kadar 32 unutulmaya yüz tutmuş meslek dalını bizzat yaşatıp uygulayarak halka ve gençlere öğretme çabası içinde olduklarını kaydetti. Bu etkinliklerin çok önemli olduğunu vurgulayan Yağcı, "Bugün Bilecik'te yıllardır kışa hazırlanırken geleneksel olarak yapılan bulgur dövme, bulgur öğütme ve bulgur hazırlama törenimiz vardır. Birçok aşamadan geçtikten sonra Bulgur çok lezzetli bir hale geliyor." dedi.

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bulgur müze

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