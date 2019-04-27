Müzeye şehir dışından misafir geldi

Yenimahalle Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin ilk interaktif çocuk müzesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi çocukların değişmez adresi olmayı sürdürüyor. Bugüne kadar Ankara ve çevre ilçelerden çocukları ağırlayan müze bu kez çok uzaklardan bir okulu misafir etti. Müzeye Antalya Manavgat’tan öğrenciler geldi. Ankara gezisinde Manavgat Karabucak İlkokulu öğrencileri müzede keyifli anlar yaşadı.

Ankara gezisinde Ankara’nın simge yapılarını gezen minik öğrenciler Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde de keyifli zaman geçirdiler. 7-11 yaş aralığındaki 16 çocuk, Vahşi Yaşam ve Yardımseverlik alanında Afrika ormanlarına yolculuk yaparken Bilim Merkezi alanında enerji, ses, ışık, kuvvet gibi bilimsel gerçekleri keşfetme fırsatı buldular. Müzede yapılan eğitimlerle keyifli zaman geçiren minikler daha sonra Ankara turuna devam ettiler.

Müzeye yoğun ilgi

Açıldığı günden bu yana Ankara ve çevresinden çocukların değişmez adresi olan Evrensel Değerler çocuk müzesi bugüne kadar 600 okul ve 40 bin öğrenci ağırladı. Eğitim faaliyetlerine çocukları doğrudan dahil eden müzede çocukların okul eğitimlerinin pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Çocuklar gelecektir

Yenimahalle Belediye Fethi Yaşar, çocukların geleceğe daha iyi hazırlanmaları için bu müzeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Müze projesini hayata geçirirken, tüm Türkiye’ye hizmet etmesinin planlayarak yola çıkmıştık. Bugün müzemiz Ankara ve çevresindeki ilçelere hizmet etmenin yanı sıra Tüm Türkiye’ye hizmet etmeye başladı. Bu durum bizi gururlandırıyor. Bugün iyi eğitim almış bireyler yetiştirebilirsek, Dünya ülkeleriyle yarışabilecek seviyeye gelebiliriz” dedi.

