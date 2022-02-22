Müziğini eski moda dinlemek isteyenlere özel en iyi mp3 player çeşitleri

Gelişen teknolojiyle birlikte akıllı cihazlarla her an müzik dinlemek mümkün. Bu nedenle MP3'ler daha az tercih ediliyor. "MP3 çalar nedir?" diye merak ediyor olabilirsiniz. MP3 çaları kısaca içine müzik dosyası atabildiğimiz, kulaklık kullanarak müzik dinlemeye imkan tanıyan ve rahat taşınan minik cihazlar olarak tanımlamak mümkün. Siz de müzik keyfini MP3 çalarla çıkarmak istiyorsanız listemizi inceleyebilir, beğendiğiniz modeli tek tıkla ve güvenle sepete ekleyebilirsiniz. Haydi, vakit kaybetmeden başlayalım.

1. Müziği her yere taşıyan Daerzy MP3 Çalar

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En iyi MP3 çalar markası arasında gösterilen Daerzy'nin MP3 çalar modeli, 64 GB hafızasıyla birçok müziği ve popcasti depolayabiliyor. 1.8 inç ekran boyutu bulunan cihaz, müziğin yanı sıra yüksek çözünürlüklü videoları 5 saate kadar oynatıyor. Lound dahili hoparlörü, dijital gürültü azaltma çipiyle yüksek kalitede ses deneyimi sunuyor. Ekolayzer, müziğin ses ayarlarını istediğinizi gibi ayarlamanıza imkan tanıyor. WMA, APE, WAV ve FLAC ses formatlarını çalabiliyor. Cihaz, dokunmatik ekran üzerinden kolayca kontrol ediliyor. Dahili mikrofon sayesinde ses kaydı yapabiliyor. MP3 çaların beyaz ve siyah olmak üzere 2 farklı renk seçeneği bulunuyor. Rahatça taşınan MP3 çaları sporda, yürüyüşte ve yolculuk sırasında kullanmak mümkün.

2. Zarif tasarımıyla Ruizu D29 Hifi MP3 Çalar

Birçok özelliği taşıyan ve en iyi MP3 çalar modelleri arasında yer alan Ruizu D29 Hifi MP3 Çalar, Bluetooth özelliğiyle öne çıkıyor. Bluetooth kulaklıklarla bağlantı kuran cihaz, kablo sorununu ortadan kaldırıyor. Dahili 8 GB hafızası bulunan MP3 çaların hafızası, TF kartıyla 128 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Dokunmatik ekran sayesinde videoları yüksek çözünürlükte izlemeye imkan tanıyor. Dahili radyo ve ses kayıt özelliği bulunan cihazda alarm fonksiyonu da mevcut. MP3, WMA, OGG ve AAC gibi formatları açabiliyor. Üstelik cihazda kronometre de bulunuyor. 3 saatte şarj olan MP3 çalar, ekran koruma modunda 18 ila 20 saat arasında müzik dinlemenizi sağlıyor.

3. Yüksek ses kalitesiyle Surfans MP3 Çalar

"Hem fonksiyonel hem dayanıklı en iyi MP3 çalar hangisi?" diye soracak olursanız Surfans MP3 Çalar'ı tercih edebilirsiniz. Yüksek kalitede ses düzeyiyle benzersiz müzik deneyimi yaşatan cihaz, DSD teknolojiyle kristal netliğinde ses sunuyor. Hi-res çalar ile müziğin her notasının derinliğini yakalamanızı sağlıyor. MP3 çalar; M4A, WAV, MP2, AAC, OGG, AIFF ve DFF gibi formatları çalmak için de kullanılıyor. Bluetooth özelliğiyle kablosuz olarak kulaklığa bağlanmanızı sağlarken aynı zamanda akıllı telefondan seçtiğiniz müziği MP3 üzerinden dinlemenize olanak veriyor. ALPS kaydırma tekerleği sayesinde istediğiniz müziği hızlıca bulup seçmeniz mümkün. Üstelik 10 saatte kadar kesintisiz müzik keyfi sunuyor.

4. Ses kayıt özelliğiyle MUSRUN MP3 Çalar

Kullanışlı bir MP3 çalar önerisi arayışındaysanız MUSRUN MP3 Çalar'ı mutlaka değerlendirmelisiniz. Cihazı sporda, evde, okulda ve yolculuk sırasında kullanmak mümkün. 64 GB hafızası bulunan MP3 çalar hafıza kartlı modeller arasında öne çıkıyor. MP3, WAV, APE, FLAC ve WMA gibi birçok formatı destekliyor. Ses kayıt fonksiyonuyla istediğiniz müziği ya da podcasti kaydedebiliyor. FM radyo özelliği sayesinde dileğiniz an radyo kanallarını dinlemenizi sağlıyor. Bluetooth 5.0 ile uyumu MP3 çalar, daha uzun mesafede kablosuz bağlantı kurmanıza imkan tanıyor. Adım sayar özelliğiyle yürüyüş sırasında müzik keyfi yaşatırken kaç adım attığınızı da takip ediyor. Hafif tasarımı ve avuç içine sığan boyuyla kolay kullanılıyor.

5. Bluetooth bağlantısıyla Sunydog MP3 Çalar

Kaliteli MP3 çalar modelleri arasında yer alan Sunydog MP3 Çalar, Bluetooth 5.0 teknolojiyle daha hızlı ve uzak mesafelerde bağlantı sağlıyor. MP3 çalar Bluetoothlu olduğu için kablosuz olarak da kullanılıyor. Mini gövdesi sayesinde kolay taşınan cihaz; MP3, FLAC, APE ve WAV gibi ses formatlarını destekliyor. Hafıza kartı takılabilen MP3 çalarla video ve film izlemek de mümkün. 2.5 inç dokunmatik ekranı, MP3 çalar özellikleri arasında yer alıyor. ABS ve çinko alaşımdan elde edilen cihaz, uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılıyor. 2 saatte şarj oluyor. 4 ila 5 saat arasında video izleyebileceğiniz MP3 çalarla 15 saat müzik dinlemek mümkün.

6. Şık ve kullanışlı Rehomy MP3 Çalar

MP3 çalar ekranlı ürün arayışındaysanız Rehomy MP3 Çalar'a bir göz atın deriz. Ürün, Bluetooth 4.0 teknolojiyle hoparlör ve kulaklıklara kolayca erişim sağlıyor. Ses ile etkinleştirilen kayıt fonksiyonu sayesinde hiçbir tuşa basmadan kayıt işlemine başlıyor. Cihaz; radyo, e-kitap, müzik ve video oynatma gibi birçok fonksiyonuyla öne çıkıyor. WMA, ACC, ACELP ve WAV gibi formatları destekliyor. Klasör sınıflama özelliği sayesinde sevdiğiniz müzikleri tarzlarına göre ayarlamanıza imkan tanıyor. 8 GB bellek kapasitesine sahip cihaz, dokunmatik tuşlarla kolayca kontrol ediliyor. Güçlü lityum pili sayesinde 40 saat kayıt yapıyor ve 30 saat müzik dinlemenizi sağlıyor. Dayanıklı materyallerden elde edilen cihaz, uzun süre size eşlik ediyor.

7. Ergonomik yapısıyla Lenco Xemio MP3 Çalar

8 GB depolama kapasitesi bulunan Lenco Xemio MP3 Çalar, küçük tasarımıyla hem sporda hem yolculuk sırasında rahatça müzik dinlemenizi sağlıyor. 32 GB'a kadar SD kart takılabilen cihaz, daha fazla müziği depolamanıza yardımcı oluyor. USB bağlantısıyla bilgisayarınızdaki müzikleri MP3 çalara aktarmanıza imkan tanıyor. Bluetooth bağlantısı sayesinde kulaklarla bağlantı kurabiliyor. Böylece kablo sorunundan sizi kurtarıyor. 2 inç boyutundaki ekranı, menüde daha rahat gezinmenize yardımcı oluyor. 250 mAh pili sayesinde 3.5 saate kadar kesintisiz müzik dinleme fırsatı veriyor. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanılıyor.

8. İster okulda ister seyahatte tercih edebileceğiniz Kensa Usb MP3 Çalar

Kensa USB MP3 Çalar, ergonomik tasarımıyla cep ve çantada rahatça taşınıyor. Müzik dinlemenin yanı sıra ses kaydı almanıza da imkan tanıyor. 4 GB hafızasıyla dinlemek istediğiniz müzikleri rahatça depoluyor. Kalem pille çalıştığı için şarj etmekle uğraşmadan müzik keyfini çıkarmak mümkün. USB girişi sayesinde bilgisayardan MP3 çalara müzik dosyası aktarımı yapılabiliyor. LCD ekranı, çalan müziğin adını görmenize yardımcı olur. "MP3 çalar nasıl kullanılır?" diye soracak olursanız kısaca anlatalım. MP3 çalara pili takın. Ardından bilgisayarınızdan müzikleri aktarın. Dinlemek istediğiniz müziği seçin ve müzik keyfi başlasın. İşte bu kadar kolay!

9. Uzun süre kullanmak için Paleon MP3 Çalar

Müzik tutkunlarının yanından ayırmak istemeyeceği Paleon MP3 Çalar, şık ve ergonomik tasarımıyla sporda, okulda ve yolculuk sırasında müzik keyfini doyasıya yaşamanızı sağlıyor. WMA ve MP3 çalar formatını destekleyen cihaz, kart okuyucu girişi sayesinde 64 GB'a kadar TF kart takılarak kullanılabiliyor. USB flash sürücü olarak da tercih edilebilen MP3 çalar, şarj edilebilir bataryasıyla çevre dostu. 10 saat çalma süresiyle müzik dinleme keyfini kesintiye uğratmıyor. Cihaz üzerinde yer alan tuşlar, isteğiniz müziği seçmenize ve ses ayarını yükseltip azaltmanıza imkan tanıyor. Dayanıklı materyallerden elde edilen MP3 çalar, uzun yıllar size eşlik ediyor.

10. Klipsli tasarımıyla BLUE İNTER MP3 Çalar

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Seyahatte, sporda ve okulda yanınızda rahatça taşlayabileceğiniz BLUE İNTER MP3 Çalar, renkli tasarımıyla şık bir görünüme sahip. Li-on batarya sayesinde uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanabileceğiniz MP3 çalar, 5 saat aralıksız müzik keyfi sunuyor. 8 GB'a kadar artırılabilen hafızasıyla istediğinizi müziği istediğiniz yerde dinlemenizi sağlıyor. Klipsli tasarımı, cihazı kıyafetinize asarak kolayca taşımanıza fırsat veriyor. Cihaza müzik aktarmak için USB kablo kullanılıyor. Müzikler arası hızlı geçiş özelliğiyle kesintisiz müzik deneyimi sunuyor. MP3, WMA, WMM, ASF, WAV ve DMA ses formatlarını desteleyen cihaz; Windows 7, Windows XP, Windows 2000 ve Windows Vista işletim sistemleriyle uyumlu olarak çalışıyor.