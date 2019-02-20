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Müzik sesinden rahatsız oldu, oğlunu pompalı tüfekle öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 16:33 | Son Güncelleme

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde müziğin sesini kısmasını istediği oğlu Orhan S.'yi (40) çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak öldüren Fevzi S.

Müzik sesinden rahatsız oldu, oğlunu pompalı tüfekle öldürdü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde müziğin sesini kısmasını istediği oğlu Orhan S.'yi (40) çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak öldüren Fevzi S. (75), polis merkezindeki işlemleri sonrasında sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından Fevzi S., polis eşliğinde Gazipaşa Adliyesi'ne getirildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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