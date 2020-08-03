Müzikle coşan tatilciler, koronavirüs önlemlerini unuttu

Binlerce tatilcinin akın ettiği Doğu Akdeniz'in gözde tatil merkezlerinden Kızkalesi, Kurban Bayramı dolayısıyla doldu taştı. Bölgede konaklama tesislerinin tamamen dolu olması nedeniyle bazı misafirler, kalacak yer bulamadı. Dolup taşan plajda koronavirüs önlemlerine uyulmadığı görüldü.

Dün akşam düzenlenen halk konserinde de yine sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmediği gözlendi. Sabah deniz ve güneşin keyfini çıkartan tatilciler, akşam düzenlenen konserde gönüllerince eğlendi. Zaman zaman çalan müziğe uyup halay çekip dans etmek isteyen tatilciler yoğun kalabalıktan dolayı hareket alanları daraldığı için oldukları yerde dans etmek zorunda kaldı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Ortaya çıkan görüntü vatandaşların tepkisi topladı. Bir kişi, "Yetkililer uyardığı halde kurallara uyan yok. Belediye tatilciler eğlensin diye açık hava konseri yapıyor, alan geniş, fakat vatandaş balık istifi. Neden sosyal mesafe ve maske kuralını uymuyorlar. Çok yazık. Koronaya, ölüme davet" diyerek duruma tepki gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi'nce vatandaşların eğlenmesi amacı ile organize edilen halk konserlerinin plajların yanı sıra yaylalarda da gerçekleştirileceği öğrenildi.

DHA

