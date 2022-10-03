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Müzisyen Onur Şener’in ölümü infial yarattı! 'Şarkıyı benim istediğim gibi söyle' cinayeti! Gözaltılar sonrası...

03.10.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Ankara’da yaşanan müzisyen Onur Şener cinayetini konuşuyor. Sosyal medyada da infial yaratan olaya ilişkin Haluk Levent’in açıkladığı detaylar sonrası tepkiler de peş peşe geldi. Eğlence mekanına iki kadın arkadaşlarıyla gelen kamu kuruluşlarında çalışan A.G., S.S. ve İ.K., Onur Şener'i mekandan çıktıktan sonra ise darp edip kırdıkları şişelerle yaraladı. Şener kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şener'in ölümüyle bağlantılı olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da ‘istek şarkı’ cinayeti akıllara durgunluk verdi. Çayyolu'ndaki bir eğlence yerinde üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyeni ağır yaraladı. Müzisyen Onur Şener kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eğlence mekanına iki kadın arkadaşlarıyla gelen kamu kuruluşlarında çalışan A.G., S.S. ve İ.K., Onur Şener'i mekandan çıktıktan sonra ise darp edip kırdıkları şişelerle yaralayarak ölümüne neden oldu. Onur Şener'in kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

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ŞARKIYI ‘BENİM İSTEDİĞİM GİBİ SÖYLE’ TARTIŞMASI

Eğlence mekanına iki kadın arkadaşlarıyla gelen, kamu kurumlarında çalıştıkları öğrenilen A.G. (36), S.S. (36) ve İ.K. (35), o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den (45) istek parçada bulundu.

Edinilen bilgiye göre solist Onur Şener'in şarkıyı kareoke tarzında söylemesi üzerine İ.K., kareoke yapmadan şarkıyı kendisinin istediği biçimde söylemesi için ısrar etti. Bunun üzerine Şener, İ.K.'ye işine karışmamasını söyledi.

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EĞLENCE MEKANINDA BAŞLAYAN KAVGA BÜYÜDÜ

Bu diyaloğun ardından da gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları ile müşterilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Eğlence mekanının kapanmasına yakın saatlerde aynı grup, evine gitmek üzere işyerinden çıkan Onur Şener'e saldırdı. 3 kişi ellerindeki cam şişelerle Şener'i darp edip yaraladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından ve yüzünden cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, A.G, S.S, İ.K, J.E ve G.G, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.

Öte yandan, Şener'in bugün ikindi vakti Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

ŞENER'İN ÖLÜMÜNE TEPKİ YAĞDI

Onur Şener'in ölüm haberinin ardından sosyal medyada konu gündem olurken, sanat camiasından birçok isim de vahşete tepki gösterdi.

Müzisyen ve Ahbap platformu kurucusu Haluk Levent, Şener'in bir konserinden şarkı söylediği anlara ilişkin videoyu paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

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Yazar, belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk de sosyal medya hesabından Şener'in kızıyla bir videosunu "Öldürülen sanatçının mutluluğu" ifadesiyle paylaştı, paylaşımına Şener'in kamu kurumunda çalıştığı notunu düştü.

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cinayet Müzisyen

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