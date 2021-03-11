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MWC 2021 de iptal edilebilir!

11.03.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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MWC 2021 de iptal edilebilir!

Teknolojinin dünyasının kalbinin attığı Mobil Dünya Kongresi (MWC), 2021 yılında da düzenlenmeyebilir. Nokia, Ericsson, Sony ve Oracle gibi firmalar, geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınıyla ilgili endişeler nedeniyle iptal edilen teknoloji konferansının 2021 ayağından çekildiklerini açıkladılar.

Mobil Dünya Kongresi (MWC), gerçekten de teknoloji dünyasının kalbinin attığı bir yerdi. Pek çok firma en yeni teknolojilerini, en yeni cihazlarını GSMA tarafından düzenlenen MWC'de görücüye çıkarırdı. Kongreye ise dünyanın dört bir yanından binlerce kişi katılırdı. Fakat koronavirüs salgını MWC'yi de vurdu ve geçtiğimiz yıl düzenlenmesi planlanan MWC 2020 iptal oldu. Yaz aylarında Barcelona'da yüz yüze düzenlenmesi planlanan MWC 2021 için ise yavaş yavaş firmalardan açıklamalar gelmeye başladı. Fakat açıklamalara bakılırsa MWC 2021'in düzenlenmesi de pek olası değil gibi.

ERİCSSON VE NOKİA MWC 2021'E KATILMIYOR

Gizmochina'nın haberine göre, Ericsson, Barcelona'da düzenlenecek MWC 2021'den çekildiğini doğruladı. Ecisson'un ardından Nokia da bu yılki Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayacağını belirtti. Şirket, bu gelişmeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, Nokia Mobile World Congress Barcelona 2021'de fiziksel olarak bulunmamaya karar verdi. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ortaklarımızın sağlığı bizim için büyük önem taşıyor. Etkinliğin uluslararası niteliği göz önüne alındığında ve küresel aşı uygulamasının hala erken aşamalarında olması nedeniyle, bunun yerine yalnızca sanal etkinliğe katılma kararı aldık. " dedi.

SONY MOBİLE VE ORACLE DA DOĞRULADI

Ericsson ve Nokia dışında, Sony Mobile ve Oracle gibi diğer şirketler, Mobil Dünya Kongresi'ne fiziksel olarak katılmayacaklarını doğruladılar. Unutmamak gerek ki firmaların fiziksel olarak etkinliğe katılmama kararı alması, geçen yılki kongrenin iptal olmasının ana nedenlerinden biriydi. Ancak GSMA'dan MWC 2021'in iptali hakkında yapılmış herhangi bir açıklama yok. MWC 2021'e katılmayacak firma sayısının artması, tahminlere göre kongrenin iptal olmasını gündeme getirebilir.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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