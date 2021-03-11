MWC 2021 de iptal edilebilir!

Mobil Dünya Kongresi (MWC), gerçekten de teknoloji dünyasının kalbinin attığı bir yerdi. Pek çok firma en yeni teknolojilerini, en yeni cihazlarını GSMA tarafından düzenlenen MWC'de görücüye çıkarırdı. Kongreye ise dünyanın dört bir yanından binlerce kişi katılırdı. Fakat koronavirüs salgını MWC'yi de vurdu ve geçtiğimiz yıl düzenlenmesi planlanan MWC 2020 iptal oldu. Yaz aylarında Barcelona'da yüz yüze düzenlenmesi planlanan MWC 2021 için ise yavaş yavaş firmalardan açıklamalar gelmeye başladı. Fakat açıklamalara bakılırsa MWC 2021'in düzenlenmesi de pek olası değil gibi.

ERİCSSON VE NOKİA MWC 2021'E KATILMIYOR

Gizmochina'nın haberine göre, Ericsson, Barcelona'da düzenlenecek MWC 2021'den çekildiğini doğruladı. Ecisson'un ardından Nokia da bu yılki Mobil Dünya Kongresi'ne katılmayacağını belirtti. Şirket, bu gelişmeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, Nokia Mobile World Congress Barcelona 2021'de fiziksel olarak bulunmamaya karar verdi. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ortaklarımızın sağlığı bizim için büyük önem taşıyor. Etkinliğin uluslararası niteliği göz önüne alındığında ve küresel aşı uygulamasının hala erken aşamalarında olması nedeniyle, bunun yerine yalnızca sanal etkinliğe katılma kararı aldık. " dedi.