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  4. Myanmar'da iç savaşın ayak sesleri! Ölü sayısı 500'ü aştı

Myanmar'da iç savaşın ayak sesleri! Ölü sayısı 500'ü aştı

30.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Myanmar’da ülke genelinde gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu can kaybı sayısı 510’a yükseldi.

Myanmar'da iç savaşın ayak sesleri! Ölü sayısı 500'ü aştı

Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda can kayıpları katlanarak artıyor.

Bağımsız bir gözlemci oluşumu olan Siyasi Mahkumlar için Yardım Derneği (AAPP) tarafından yayımlanan son raporda, güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi kullandığı protestolarda son 24 saatte 51 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 510’a ulaştığı bildirildi.

Ülkede 2 bin 574 kişinin gözaltında tutulduğu, 120 kişi hakkında da gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.
Ülkede darbe karşıtı gösterilerin başlangıcından bu yana yaşanan en kanlı gün olan

27 Mart Cumartesi günü, en az 91 kişi hayatını kaybetmişti.

Myanmar ordusu, 1 Şubat’ta Aung San Suu Kyi’nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020’deki genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuş, Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Üst düzey hükümet yetkililerinin mahkemede yargılanmalarına devam edilirken, darbeye tepki gösteren halk ise protestolarını sürdürüyor.

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