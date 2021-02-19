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Myanmar darbe karşıtı protestolarda ilk can kaybı

19.02.2021 10:14 | Son Güncelleme:
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Myanmar darbe karşıtı protestolarda ilk can kaybı

Myanmar’da düzenlenen askeri darbenin ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda 9 Şubat tarihinde polisin müdahalesi sırasında başından vurularak yaralanan Mya Thwe Thwe Khaing’in, hayatını kaydetmesinin ardından protestolarda ilk can kaybı kayda geçti.Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından ülke genelinde başlayan darbe karşıtı protestolarda ilk can kaybı kayda geçti.

Myanmar’da düzenlenen askeri darbenin ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda 9 Şubat tarihinde polisin müdahalesi sırasında başından vurularak yaralanan Mya Thwe Thwe Khaing’in, hayatını kaydetmesinin ardından protestolarda ilk can kaybı kayda geçti.
Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından ülke genelinde başlayan darbe karşıtı protestolarda ilk can kaybı kayda geçti. Darbe karşıtı düzenlenen protestolara karşı polisin gerçek mermi ile basınçlı su müdahalesi sırasında 9 Şubat tarihinde başından vurularak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Mya Thwe Thwe Khaing, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Khaing, Myanmar’da darbe karşıtı protestolarda ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti.
Myanmar’da sağ yanlısı gruplar tarafından yapılan açıklamada, Khaing’ın yaralanmasına protestolarda kullanılan gerçek merminin neden olduğu iddia edildi.

Khaing’in hayatını kaybetmesinin ardından erkek kardeşi Ye Htut Aung yaptığı açıklamada üzüntüsünü ifade ederek, "Çok üzgünüm ve diyecek hiçbir şey bulamıyorum" dedi.
Myanmar’da 1 Şubat tarihinde ordu, ülkede seçimle başa gelen Aung San Suu Kyi hükümetini, seçim sonuçlarında hile yapıldığını iddia ederek devirmiş ve yönetime el koymuştu. Ülkede askeri darbeyi kınayan halk ise darbe karşıtı protestolar düzenleyerek eski liderin serbest bırakılması ve darbenin sona ermesi için çağrıda bulunmuştu. Ordu birlikleri ise protestolara sert yanıt vermiş, plastik ve kurşun mermiler ile basınçlı su kullanmıştı. Aynı zamanda askerler, protestolara zırhlı araçlar ile birlik sevk etmiş ve ağır cezai yaptırımlar uygulayacağını açıklayarak halka baskı uygulayan kararlar almıştı.

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