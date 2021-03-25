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Myanmar güzellik kraliçesi dünyaya seslendi: Lütfen bizi kurtarın

25.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik yarışmalarında bir mesaj vermeleri istenen adayların 'dünya barışı' demesi bir klişe olsa da 1 Şubat'taki darbenin ardından düzenlenen protestolarda 300'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Myanmar'ın güzellik kraliçesi bu konuda ciddi.

Myanmar güzellik kraliçesi dünyaya seslendi: Lütfen bizi kurtarın

Miss Universe, Miss World, Miss Supranational ve Miss International ile birlikte dünyanın en büyük beş güzellik yarışmasından biri kabul edilen Miss Grand International'da Myanmar'ı temsil eden Han Lay, ülkesindeki darbeden sonra yaşanan şiddet olaylarının sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Taç için 64 genç kızın mücadele ettiği organizasyon için Tayland'da olan Han Lay, İngilizce yayın yapan Khaosod English gazetesine verdiği demeçte, "Buradan dünyaya seslenmek istiyorum: Lütfen Myanmar halkını destekleyin. Çok sayıda insan güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti... Lütfen bizi kurtarın" diye seslendi.

Aynı zamanda Yangon Üniversitesi'nde psikoloji okuyan Han Lay, Instagram hesabında da bazı öğrenci arkadaşlarının gözaltında olduğunu aktardı: "Demokrasilerde fikir dile getirebilmek önemlidir. Seslerimiz duyulmalı. Ama şu anda Myanmar'da özgür değiliz. Bu bir insan hakları ihlali. Öğrencilerimizi serbest bırakın."

Yarışmanın ulusal kostüm etabında 'Barış Tanrıçası' adlı altın renkli bir kıyafetle podyumda yürüyen Han Lay, Facebook hesabında da "Myanmar halkı demokrasi mücadelesi için sokaklarda yürüyor. ben de Myanmar'ın bir temsilcisi olarak podyumda savaş ve şiddetin durdurulması mesajıyla yürüyeceğim" ifadelerini kullandı.

Han Lay, organizasyonun resmi kanalındaki röportajında da ülkesinde yaşananlardan bahsederken gözyaşlarını tutamamış, "Devrimi kazanmalıyız" demiş, gözaltındaki lider Aung San Suu Çi'yi 'en büyük ilham kaynağı' olarak nitelemişti.

Tacın sahibi cumartesi günü belli olacak.

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