Myanmar’daki protestolarda 1 kişi daha vurularak hayatını kaybetti

Myanmar’da 1 Şubat’ta ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda Monywa kentinde polisin protestoculara ateş açması sonucu 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından ülke genelinde başlayan darbe karşıtı protestolarda can kayıpları artıyor. Ülke genelinde gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda aralarında Yangon, Monywa ve Mandalay kentlerinde güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesinin ardından tansiyon yükseldi. Monywa kentindeki gösterilere sert müdahalede bulunan polisin göstericilere ateş açmasının ardından 1 kişinin vurularak hayatını kaybettiği kaydedildi.

Yangon kentine düzenlenen protestolarda ise güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelen göstericiler sokaklara dağılırken polis, göz yaşartıcı gaz ve sersemletici bombalar ile müdahalede bulunarak havaya ateş açtı. Polis, kentte birçok göstericiyi gözaltına alırken, aralarında Mandalay dahil olmak üzere birçok kentte benzer olaylar yaşandı. Aynı Mandalay’da gözaltına alınanlar arasında Ulusal Demokrasi Ligi (NLD) partisinin 2 Müslüman milletvekilinden biri olan Win Mya Mya’nın da bulunduğu belirtildi.

Cunta lideri General Min Aung Hlaing yaptığı açıklamada, yetkililerin protestolara karşı asgari seviyede güç kullandığını ifade etti. Ordu tarafından yapılan açıklamada ise, bir polisin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Öte yandan Myanmar’da 1 Şubat tarihinde ordu, ülkede seçimle başa gelen Aung San Suu Kyi hükümetinin seçim sonuçlarında hile yaptığını iddia ederek yönetime el koymuştu. Ülkede askeri darbeyi kınayan halk, darbe karşıtı protestolar düzenleyerek devrik liderin serbest bırakılmasını istiyor. Güvenlik güçleri, protestoculara sert müdahalede bulunmaya devam ederken, plastik ve gerçek mermiler ile tazyikli su kullanıyor.

