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MYK toplantısından yeni detay! Erdoğan, o bakana dönerek sert bir şekilde eleştirdi: Gerekeni yapacağız

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.04.2024 09:28
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31 Mart seçimlerinin ardından geçen hafta ilk kez toplanan AK Parti MYK'sında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gazeteci İsmail Saymaz yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı eleştirdiğini yazdı. Saymaz yazısında Erdoğan'ın, "Sorunu seninle çok ciddi ele alacağız ve gerekeni yapacağız” dediğini aktardı.

MYK toplantısından yeni detay! Erdoğan, o bakana dönerek sert bir şekilde eleştirdi: Gerekeni yapacağız

2023 seçimlerinin aksine bu seçimlerin ardından en çok konuşulan parti tarihinde ilk kez ikinci konuma düşen AK Parti oldu. Gözlerin çevrildiği partide geçen hafta seçim sonrası ilk MYK toplanmıştı.

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KOCA'YA SERT ELEŞTİRİ

Kritik toplantıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak gazeteci İsmail Saymaz Sözcü'deki köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı eleştirdiğini yazdı.

Saymaz köşesinde şu ifadelere yer verdi;

Erdoğan, toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı sert bir şekilde eleştirdi. Koca’ya dönerek, “Randevularla alakalı şikayetler var. Sorunu seninle çok ciddi ele alacağız ve gerekeni yapacağız” dedi.Erdoğan, Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a da “Çarşı pazar ve fiyat artışı meselesinin üzerine çok sert gideceğiz” dedi.AK Partili yetkililer partide köklü bir değişim gerektiğini ifade ediyor. “Sadece üç beş birimle toparlanacak iş değil. Bu genel bir iklim. CHP kaybetseydi tek başına yerel yönetimler başkanı mı suçluydu?” diyorlar.

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ERDOĞAN DEĞİŞİM SİNYALİ VERMİŞTİ

NTV'nin AK Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MKYK'nın açılış konuşmasında uzun bir seçim değerlendirmesi yapmıştı.

Sonuçların üzerinde dikkatle durulması gerektiğini belirten Erdoğan, "Bayrak değişimine gideceğiz. Bünyemizde gerekli değişimleri yapacağız." ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan, yıl sonuna doğru yapılması planlanan kongrenin de parti içinde bir yenilenme fırsatı sunacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Koca
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