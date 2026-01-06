MYNET ÖZEL | Piercing kabusu: 8 yıl sonra kulağı ikiye ayrıldı!

İstanbul Taksim’de piercing yaptıran genç bir kadının kulağında yıllar sonra ciddi bir deformasyon oluştu. Uzun süre sorunsuz kullanılan piercing, 8 yılın ardından kulağın ikiye ayrılmasına neden oldu.

"YILLAR SONRA PATLADI"

Yaşadığı durumu anlatan genç kadın, piercingi yaptırdığı günden itibaren herhangi bir sorun yaşamadığını belirterek, "Gayet sağlıklı gidiyordu. Ne iltihap oldu ne de ağrı hissettim. Ancak 8 yılın sonunda bir anda patladı. Kulağım şu an resmen ikiye ayrılmış durumda" dedi.

"ESKİ HALİNE DÖNMESİ ZOR"

Şikayetleri üzerine plastik cerrahına başvuran kadın, doktorlardan aldığı yanıtla ikinci bir şok yaşadı. Doktorların, kulak dokusunun eski görünümüne tamamen kavuşmasının mümkün olmadığını söylediğini aktaran genç kadın, kalıcı bir deformasyonla karşı karşıya olduğunu öğrendi.

UZMANLARDAN PİERCİNG UYARISI

Olay sonrası uzmanlar, özellikle kıkırdak bölgesine yapılan piercinglerin zamanla doku zayıflamasına, yırtılmalara ve kalıcı şekil bozukluklarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlar, piercingin ağırlığı kullanılan materyal ve uzun süreli baskının riskleri artırdığını vurguladı.

"PİERCİNG YAPTIRMAYIN, BÜYÜK BİR HATAYMIŞ"

Yaşadıklarından pişmanlık duyduğunu dile getiren genç kadın, "Piercing yaptırmayın. Çok büyük bir hataymış. Yıllar sonra böyle bir şey olacağı aklımın ucundan bile geçmezdi" diyerek özellikle gençleri uyardı.