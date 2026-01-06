KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

MYNET ÖZEL | Piercing kabusu: 8 yıl sonra kulağı ikiye ayrıldı!

İstanbul Taksim’de yıllar önce piercing yaptıran genç bir kadın, 8 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı. Uzun süre hiçbir sorun oluşturmayan piercing, kulağın kıkırdak bölümünde ani bir yırtılmaya neden oldu. Kulağı ikiye ayrılan kadın, plastik cerrahına başvururken, doktorlardan aldığı "eski haline dönmesi zor" uyarısı sonrası yaşadıklarını kamuoyuyla paylaştı.

MYNET ÖZEL | Piercing kabusu: 8 yıl sonra kulağı ikiye ayrıldı!
Mynet Özel Haber
Sedef Karatay

İstanbul Taksim’de piercing yaptıran genç bir kadının kulağında yıllar sonra ciddi bir deformasyon oluştu. Uzun süre sorunsuz kullanılan piercing, 8 yılın ardından kulağın ikiye ayrılmasına neden oldu.

"YILLAR SONRA PATLADI"

Yaşadığı durumu anlatan genç kadın, piercingi yaptırdığı günden itibaren herhangi bir sorun yaşamadığını belirterek, "Gayet sağlıklı gidiyordu. Ne iltihap oldu ne de ağrı hissettim. Ancak 8 yılın sonunda bir anda patladı. Kulağım şu an resmen ikiye ayrılmış durumda" dedi.

MYNET ÖZEL | Piercing kabusu: 8 yıl sonra kulağı ikiye ayrıldı! 1

"ESKİ HALİNE DÖNMESİ ZOR"

Şikayetleri üzerine plastik cerrahına başvuran kadın, doktorlardan aldığı yanıtla ikinci bir şok yaşadı. Doktorların, kulak dokusunun eski görünümüne tamamen kavuşmasının mümkün olmadığını söylediğini aktaran genç kadın, kalıcı bir deformasyonla karşı karşıya olduğunu öğrendi.

UZMANLARDAN PİERCİNG UYARISI

Olay sonrası uzmanlar, özellikle kıkırdak bölgesine yapılan piercinglerin zamanla doku zayıflamasına, yırtılmalara ve kalıcı şekil bozukluklarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlar, piercingin ağırlığı kullanılan materyal ve uzun süreli baskının riskleri artırdığını vurguladı.

MYNET ÖZEL | Piercing kabusu: 8 yıl sonra kulağı ikiye ayrıldı! 2

"PİERCİNG YAPTIRMAYIN, BÜYÜK BİR HATAYMIŞ"

Yaşadıklarından pişmanlık duyduğunu dile getiren genç kadın, "Piercing yaptırmayın. Çok büyük bir hataymış. Yıllar sonra böyle bir şey olacağı aklımın ucundan bile geçmezdi" diyerek özellikle gençleri uyardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marka takıntısına 'deriyle' direniyor! Marka takıntısına 'deriyle' direniyor!
Kimsenin bilmediği hile: Yırtmadan açılıyor!Kimsenin bilmediği hile: Yırtmadan açılıyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Piercing Kulak taksim Mynet Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.