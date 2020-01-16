HABER
  4. MYP Lideri Yılmaz, “İsrail, Akdeniz’de Yunan eksenine itilmemeli”

MYP Lideri Yılmaz, “İsrail, Akdeniz’de Yunan eksenine itilmemeli”

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2020 14:53 | Son Güncelleme

Akdeniz’de doğal gaz sondaj çalışmaları bir çok ülkeyi karşı karşıya getirirken açıklama yapan MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz “ İsrail, Akdeniz’de Rum-Yunan eksenine itilmemeli.

MYP Lideri Yılmaz, “İsrail, Akdeniz’de Yunan eksenine itilmemeli”

Akdeniz’de doğal gaz sondaj çalışmaları bir çok ülkeyi karşı karşıya getirirken açıklama yapan MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz “ İsrail, Akdeniz’de Rum-Yunan eksenine itilmemeli. Türkiye bu konuda menfaatlerine yönelik siyasi adımlar atmalıdır” dedi.
Doğu Akdeniz’de gaz arama çalışmaları konusunda açıklama yapan Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz “Türkiye Akdeniz konusunda milli menfaatleri ne ise ona göre hareket etmeli ve bir an önce bu gazı çıkartmalı. Bu çalışmalar sırasında İsrail’i Yunan - Rum eksenine kesinlikle itmemeli. Akdeniz gazına acilen ihtiyacımız var. Yunan - Rum ittifakı yanına başka bir ülke çekmemeli. İsrail bu ittifakta kesinlikle yer almamalı” şeklinde konuştu.
Akdeniz’in bir “Türk Barış Gölü” ne çevrilmesi gerektiğini dile getiren Yılmaz, “Enerji artık ülkelerin refahı için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Bir an önce Akdeniz’i Türk Barış gölü haline çevirip buradaki gazı çıkartıp Türkiye’nin refahı için kullanmamız gerekmektedir. Burada ülkemizin yüksek menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmalıyız. İsrail bu açıdan Yunan - Rum ittifakından uzaklaştırılıp tarafımıza çekilmelidir” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBacak bacak üstüne atmayın çünkü...Bacak bacak üstüne atmayın çünkü...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’yi enerji denkleminden dışlama girişimlerine izin vermedik"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’yi enerji denkleminden dışlama girişimlerine izin vermedik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu!

2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti belli oldu!

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

Bacak dekolteli pozuna yorum yağdı

Bacak dekolteli pozuna yorum yağdı

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

AK Partili isimden bomba 'Kanal İstanbul' açıklaması: CHP'liler arsa aldı

AK Partili isimden Kanal İstanbul açıklaması: CHP'liler arsa aldı

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Vikipedi' tartışması

TBMM'de 'Vikipedi' tartışması!

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Pelosi, Senatoda Trump'ın yargı sürecini takip edecek savcı vekilleri açıkladı

7 demokratın adı açıklandı! Beyaz Saray'dan tepki

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.