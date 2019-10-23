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MYP Lideri Yılmaz "Suriye’de 8 yıldır ölenlerin sorumlusu terör öle işbirliği yapan Batıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 11:16 | Son Güncelleme

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Batı medyasında Türkiye’nin Barış Pınarı harekatıyla ilgili yapılan kara propagandaya tepki göstererek, "Batının kara propagandası tam bir saçmalık.

MYP Lideri Yılmaz "Suriye’de 8 yıldır ölenlerin sorumlusu terör öle işbirliği yapan Batıdır"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Batı medyasında Türkiye’nin Barış Pınarı harekatıyla ilgili yapılan kara propagandaya tepki göstererek, "Batının kara propagandası tam bir saçmalık. Türk askeri Suriye’de 10 gündür bulunuyor. 8 yıldır Suriye’de ölenlerin sorumlusu topu ile tüfeği ile Suriye de terörle iş birliği yapan Batıdır" dedi.
MYP Lideri Yılmaz yaptığı açıklamayla Batı medyasının Barış Pınarı harekatıyla ilgili yaptığı kara propagandaya dikkat çekti. Batılı medya organlarında Türkiye’nin sivilleri öldürdüğü yönünde haberler çıktığını vurgulayan Yılmaz, "Batı, Türk askerini karalayamaz. Biz Suriye’ye gireli daha 10 gün oldu. ’Türk askeri Suriye’de sivilleri katlediyor’ yönünde kara propaganda komedi ve tam bir saçmalıktır. Türk askeri Suriye’de 10 gündür bulunuyor. 8 yıldır Suriye’de ölenlerin sorumlusu topu ile tüfeği ile Suriye’de terörle iş birliği yapan Batıdır" ifadelerini kullandı.
Irak’ta da benzer bir durum yaşandığını vurgulayan Yılmaz, "Türk askeri Irak içine hiçbir kalıcı operasyon yapmadı. Yıllardır Irak’ta ölenlerin günahı kimin? Orada katledilen yurtlarından edilen insanların sorumlusu kim? Bu coğrafya artık bu kadar savaş ve huzursuzluğu kaldırmamaktadır. Birileri dur demek zorunda. Türkiye buna dur diyecek yegane ülkedir. Halklar Türk milletini Türk askerini istiyor. Bizim de ülke menfaatlerini koruyarak en doğru işleri yapmaktan başka çaremiz yok. Hiç kimse hele Batı medeniyetlerinin Türk ordusuna dil uzatması söz konusu dahi olamaz" şeklinde konuştu.

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