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Myrleia Evleri’nin yol sıkıntısı sona eriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 19:47 | Son Güncelleme

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Myrleia Evleri’nin yol sorununu çözeceğini belirterek, “Çalışmalar yapılıyor.

Myrleia Evleri’nin yol sıkıntısı sona eriyor

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Myrleia Evleri’nin yol sorununu çözeceğini belirterek, “Çalışmalar yapılıyor. Çözüm için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Yeni Mahalle’deki Myrleia Evleri sâkinlerini belediyede ağırladı. Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe ve ilgili teknik müdürlerin de hazır bulunduğu ziyarette site sâkinlerine yapılan son çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Türkyılmaz, “Bizden önce imara açılmış bir bölge. Site yapılmış ancak standartlara uygun değil. Yol yapımı için maliyetler çıkarılıyor. Düz yer değil, çeşitli tehlikeler var. Ancak aylardır bu bölge için çalışma yapıyoruz. Böyle bir mesele var, çözecek olan da biziz” dedi.
Belediye olarak yapılan çalışmalar sonucunda yol güzergâhı için alternatif çözüm yolunun belirlendiğini kaydeden Türkyılmaz, “İki alternatif yol çalışması gerçekleştirdik. Bazı noktalarda can güvenliği ile ilgili tehlikeler var. Karayolları’ndan bu konuda teknik destek de alacağız” dedi.
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden konusunda uzman kişilerin bölgede gerekli incelemeler yaptığının da altını çizen Türkyılmaz, “Fen İşleri ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelimiz hemşehrilerimizle sürekli irtibat hâlinde olacaklar. Konuyla ilgili diğer kurumlarla yapılacak olan bürokratik işlemlerin ardından çalışmalarımızı hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Myrleia Evleri’nin yol sıkıntısı sona eriyor

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