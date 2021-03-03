Naci Bostancı'dan kritik 'HDP' açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, "HDP'nin kapatılması" konusundaki tartışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bu konudaki hukuki değerlendirmenin mahkemelerin konusu olduğunun altını çizen Bostancı, "HDP ile ilgili bizim siyasi kanaatlerimiz, hukuken ise ancak yorumlarımız olabilir. Biz siyasetle ilgiliyiz." diye konuştu.

HDP için temel sorunun, "bir ucu demokrasiye diğer ucu ise terör örgütüne uzanan gergin bir ipin üzerinde siyaset yapması" olduğunu belirten Bostancı, şöyle devam etti:

"Biz isteriz ki demokrasi kazansın, siyaset sadece halkla kurulan ilişkiler ve onun iradesinin temsili üzerinden yürüsün. Halkın önüne çıkıp oy isteyen, nihayet Mecliste milletvekilleri ile bir temsiliyeti üstlenen her siyaset gibi HDP için de elbette demokrasinin buradaki kriterleri işliyor fakat diğer yandan terör örgütünün karanlık yapısı, ilişkileri ve tahakkümü, HDP siyaseti üzerinde bir vesayet ve demokratik arayışları ve çabaları değersizleştiren bir gölge oluşturuyor. HDP bu ikilemden çıkamadı. O yüzden çok sert eleştiriler alıyor, o yüzden özellikle terör konusundaki sessizliği sebebiyle siyaseten durduğu yer ağır bir tartışma konusu oluyor. Ayrıca kendisine yöneltilen ve merkezinde terörün olduğu eleştirilere karşı mukabelesi kendisiyle Kürtleri özdeşleştirme şeklinde bir strateji oluyor ki bu da ayrıca vahim bir yaklaşım. Bu ülkede Kürtler her siyasette var, oylarını serbestçe kullanıyorlar. Doğrusu da budur. Türkiye siyasetindeki her parti sosyal kümeleri karmaşık şekilde kendinde topladıkça demokrasi kuvvet kazanır, aksine partiler asabiyelere dönüştükçe demokrasi bundan zarar görür."