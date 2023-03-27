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Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı! "Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı

27.03.2023 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin açtığı yaralar sarılmaya çalışılırken, gözler 7'den büyük bir depremin beklendiği İstanbul'a çevrildi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de "Hükümetimize acil bir öneri" başlığıyla çağrıda bulundu. Naci Görür "Devlet İstanbul'da depreme dayanıklı ve boş binaları kiralayıp, riskli binalarda yaşayanların taşınmasını sağlamalı" dedi.

Naci Görür'den İstanbul için kritik uyarı! "Hükümetimize acil bir öneri" diyerek paylaştı

Depreme ilişkin uyarılarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalar yaptı. Beklenen büyük İstanbul depremi ile ilişkili sosyal medyadan 'Hükümetimize acil bir öneri' notuyla yazı paylaşan Görür, kritik çağrılarda bulundu.

"VAKTİMİZİN OLDUĞUNU SANMIYORUM"

Hükümete önerilerde bulunan Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:
"Hükümetimize acil bir öneri: Daha önce çeşitli kaynaklar da önermiştir ama köklü bir çözüm olduğuna inandığım için ben de öneriyorum. İstanbul’da depremde can kaybına neden olabilecek bina sayısı en az 90 bin. Bu da yüz binlerce canımızın can güvenliği yok demektir. Evet biliyorum en doğru yol bu binaların güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılmasıdır ama bütün bu binalara bu işlemin uygulanmasına vaktimizin olduğunu sanmıyorum."

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"RİSKLİ BİNALARDA YAŞAYAN İNSANLARIMIZIN..."

"Onun için devlet İstanbul’da deprem güçlü ve boş binaların tümünü kayıt altına almalı. Devlet olarak kiralamalı ve riskli binalarda yaşayan insanlarımızın buralara taşınmalarını sağlamalıdır. İnsanlarımızın can güvenliği sağlandıktan sonra belediye ve vatandaşlarla el ele verip, boşaltılan binalar deprem dirençli hale getirmelidir. Bir bilim adamı olarak bundan daha acil çözüm düşünemiyorum. İnsanımızın can güvenliği her şeyin önündedir. Hükümetimiz bunu muhakkak yapmalıdır. İnanıyorum ki bu tüm İstanbulluların talebidir, sevgiyle"

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