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Nadir görülen ama bulaşırsa 28 saatte öldüren enfeksiyon: Et yiyen cinsel organ bakterisi! Kadınlar tehlike altında: Uzmanlar uyarıyor...

İngiltere’deki Shrewsbury ve Telford Hastanesi’nden jinekologlar, halk arasında “et yiyen bakteri” olarak bilinen nekrotizan fasiitin kadın dış genital bölgesini (vulva) hedef alabileceğini gösteren bir rapor yayımladı. Nadir ancak son derece agresif olan bu enfeksiyon, özellikle zayıf bağışıklık sistemine sahip bireylerde hızla yayılarak ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

Nadir görülen ama bulaşırsa 28 saatte öldüren enfeksiyon: Et yiyen cinsel organ bakterisi! Kadınlar tehlike altında: Uzmanlar uyarıyor...
Sedef Karatay

İngiltere’deki Shrewsbury ve Telford Hastanesi’nden jinekologların yayımladığı çarpıcı bir vaka raporu, halk arasında “et yiyen bakteri” olarak bilinen nekrotizan fasiitin, kadınlarda dış genital bölgeyi hedef alabilen nadir ancak son derece ölümcül bir enfeksiyon olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, zayıf bağışıklık sistemine sahip bireylerde hızla yayılan bu hastalığa karşı erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

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SAATLER İÇİNDE ÖLÜM RİSKİ

Indiana Üniversitesi’nden mikrobiyoloji profesörü Bill Sullivan, bakterinin cilde girerek bağ dokularını adeta “eritir” gibi yok ettiğini belirtiyor. Enfeksiyon kan dolaşımına ulaşırsa sepsis tetikleniyor ve organ yetmezliğiyle sonuçlanabiliyor. Raporda, bir hastanın küçük bir deri lezyonundan yalnızca 28 saat içinde yaşamını yitirdiği vurgulandı.

CERRAHİ MÜDAHALE İLE KURTULDULAR!

Raporda yer alan diğer vakalarda, erken teşhis ve cerrahi müdahale hayati önem taşıdı. Labia majorasında apse ile başlayan enfeksiyonu olan bir hasta, üç ameliyat ve rekonstrüktif cerrahiyle iyileşti. Bir başka hasta ise rahim ameliyatı sonrası gelişen enfeksiyonun güçlü antibiyotiklerle ve cerrahiyle tedavi edilmesiyle kurtuldu.

ERKEN TEŞHİS UYARISI

Uzmanlar, vajinal bölgedeki nekrotizan fasiitin tanısının zor olduğunu ve geç kalınmasının ölüm riskini artırdığını söylüyor. Enfeksiyon genellikle travmatik cilt hasarları, cinsel ilişki, cerrahi işlemler veya piercing sonrası ortaya çıkıyor. Sullivan, “Zaman kritik, erken teşhis hayat kurtarır” uyarısında bulunuyor.

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VAKADA GÖRÜLEN ARTIŞ SONRASI ALARM VERİLDİ!

Shrewsbury ve Telford Hastanesi, 2022-2024 arasında 20 et yiyen bakteri vakası bildirdi; bu, önceki 10 yıldaki 18 vakayı geçti. Avrupa ve ABD’de de A grubu streptokok kaynaklı enfeksiyonlarda artış yaşanıyor. Uzmanlar, bu ölümcül hastalığa karşı farkındalığın artırılması gerektiğini vurguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel hastalık Jinekolog İngiltere
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