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Nadir görülen hastalığı yüzünden sürekli orgazm oluyor! "Hayatımı cehenneme çevirdi"

17.05.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orgazm olamamak birçok kadının cinsel ilişkide yaşadığı problemler arasında yer alıyor. Bu konu hakkında yapılan araştırmalarda kadınların erkeklere göre çok daha zor orgazm oldukları belirtiliyor. Ancak nadiren görülen hastalığı nedeniyle günde sayısız orgazm olan bir kadın uzun süreli zevkin de zorluklara yol açtığını söyleyerek orgazm hastalığının hayatını cehenneme çevirdiğini açıkladı.

Nadir görülen hastalığı yüzünden sürekli orgazm oluyor! "Hayatımı cehenneme çevirdi"

ABD'de Florida'da yaşayan Amanda Gryce, sürekli genital uyarılma bozukluğu (PGAD) olarak bilinen ve günde sayısız kez orgazm olduğu anlamına gelen nadir bir hastalığa sahip. 2012'de TLC'nin Body Bizarre bölümüne katılan Amanda, “Dürüst olmak gerekirse, günde kaç kez orgazm olduğumun sayısını kaybettim. 50 orgazm olurdum ve günün ilerleyen saatlerinde o akşam 100'ün oldukça üzerinde olurdum." diyerek gün içerisinde sayısız orgazm yaşadığını açıkladı.

UYKUSUZLUĞA NEDEN OLUYOR

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Amanda, bu hastalığın acı verici boyutlara geldiğini o sebeple birçok doktora başvurduğunu söyeledi. "PGAD'yi diğer insanlara açıklayabilmemin yolu, vücudunuzu, özellikle de genital bölgenizi sürekli bir uyarılma durumundayken hayal etmektir. Sürekli acı hissediyorum. Uykusuzluk hastası olarak gördüğün türden biriyim. Genelde sabah 6, 7, 8 saatlerine kadar ayaktayım.”

UZUN SÜRELİ ZEVKİN HASTA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

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Amanda, 2014 yılında verdiği bir röportajda bu durumu 'çok fazla şeker yemek' ile karşılaştırdı. "Olması gerektiği gibi güzel bir şey olmak yerine, daha çok baş belası olmaya başlar. Zevkin iyi bir şey olması gerekir, ama çok uzun süre aldığında, çok fazla şeker yemek gibidir - gerçekten iyi olan ve seni mutlu eden bir şey, ama sonra bundan hasta olmaya başlarsın, çünkü çok fazla olmaya başlar."

HASTALIĞINI KONTROL ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYOR

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Amanda 2014'te New York Post'a konuşurken şunları söyledi : "Dr. Echenberg'i gördükten sonra, orgazmların yoğunluğunu azaltabilecek şeyler olduğunu keşfettim. Bölgeleri uyuşturmak için ilaç alıyorum ve aklımı bundan uzaklaştırmak için egzersiz yapıyorum. Beni kontrol etmek yerine bozukluğu kontrol altına almak gerçek bir rüya."


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