HABER

Nahda başkent Tunus'ta seçim mitingi düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 03:59 | Son Güncelleme

Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi: - "Nahda'nın Parlamentoda çoğunluğu almaması durumunda, cumhurbaşkanı adayı Kays Said kazandıktan sonra bazı taraflar onu hedefleri haline getirecek ve belki azledilmesi için çalışacaklardır"

TUNUS (AA) - Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, Parlamento seçimlerinde partisinin oyların çoğunluğunu almaması durumunda, cumhurbaşkanı seçimlerinde destek verdiği aday Kays Said'in, seçildikten sonra bazı kesimlerin hedefi haline gelebileceğini söyledi.

Nahda Hareketi, başkent Tunus'un merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde büyük bir miting düzenledi.

Mitingde konuşan Gannuşi, "Nahda'nın Parlamentoda çoğunluğu almaması durumunda, cumhurbaşkanı adayı Kays Said kazandıktan sonra bazı taraflar onu hedefleri haline getirecek ve belki azledilmesi için çalışacaklardır." dedi.

Politikaların üretildiği gerçek mekanın, Parlamento olduğuna işaret eden Gannuşi, kendisinin bu nedenle milletvekili adayı olduğunu söyledi.

Gannuşi, partisinin üzerinde yolsuzluk şüphesi olanlarla ittifak yapmayacağını belirterek Nahda'nın Kays Said'i, yeterli ve dürüst bir aday olduğu için desteklediğini vurguladı.

Gannuşi, "Nahda, Said'i Kartaca Sarayı'na ulaştırana kadar desteklemeye devam edecektir, hareketin buna gücü vardır." diye konuştu.

Gannuşi, önceliklerini, "Anayasal kurumların tamamlanması, sosyal durumların iyileştirilmesi, fakirlikle mücadele, vatandaşların onurunun korunması ve yolsuzlukla mücadele" olarak sıraladı.

Tunus halkı 6 Ekim'de parlamento seçimleri için sandık başına gidecek. İki adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçimleri ikinci turu ise 13 Ekim'de yapılacak.

Erzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşifErzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşif
Uyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten itirafları! 'Evin eşyalarını satıyorum, annem bana dayanamıyor'Uyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten itirafları! 'Evin eşyalarını satıyorum, annem bana dayanamıyor'
Ay-yıldız gökyüzünü süslediAy-yıldız gökyüzünü süsledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nahda Hareketi parlamento seçimleri Raşid el-Gannuşi Tunus

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Abdullah Avcı'dan maç sonu olay sözler!

Abdullah Avcı'dan maç sonu olay sözler!

ABD'den Türkiye açıklaması: Biz bir aileyiz

ABD'den Türkiye açıklaması: Biz bir aileyiz

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Uzmandan korkutan İstanbul depremi açıklaması! Bir uyarı da İzmir'e

Uzmandan korkutan İstanbul depremi açıklaması! Bir uyarı da İzmir'e

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten itirafları! 'Evin eşyalarını satıyorum, annem bana dayanamıyor'

Uyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten itirafları! 'Evin eşyalarını satıyorum, annem bana dayanamıyor'

Kocaeli’deki torbacı operasyonunda 9 tutuklama

Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklu

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile "güvenli bölge"yi görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul tatil edildi

İstanbul'da riskli bulunan 2 okul tatil edildi!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 3 Ekim 2019 Süper Loto sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.